Del amor al distanciamiento: así ha sido la relación de Joy con la esposa de su hermano Jesse, Mónica León

En el documental de HBO, “Lo que nunca dijimos”, Joy se hace una pregunta que ahora resulta profética: "¿Qué pasaría si nos separamos?”

En ese momento, Joy y Jesse atravesaban por un momento de unión pero sabían que sus personalidades eran diferentes, algo que se evidencia a lo largo del documental.

De hecho, se narra que al momento de publicar su álbum “Electricidad”, los hermanos estaban “súper peleados”.

Ahí mismo aparecen las parejas de ambos para contar su historia de amor. Diana y Joy platican lo complicado que fue enfrentar los prejuicios de la familia y el círculo religioso al que pertenecía el padre de la cantante.

Jesse, por su parte, cuenta cómo se convirtió en “la oveja negra” de la familia cuando se convirtió en padre apenas siendo adolescente.

TE RECOMENDAMOS: Bárbara Islas pide ayuda ante el acoso de un fan: “Mi vida está en riesgo”

La relación de Joy con su cuñada Mónica León

En la actual ruptura del dueto, Mónica León, pareja de Jesse, ha tomado especial protagonismo al publicar mensajes que insinúan que Joy y su núcleo familiar se habían convertido en un peso para la vida del músico.

Habla de “poner límites” y “respetar"la vida de las personas más allá del amor familiar.

Los fans han entendido esto como un rompimiento con Joy, lo que representaría un cambio radical en la manera en que hasta ahora se había desarrollado su relación.

Hasta 2025, Mónica León solía poner corazones y aplausos en las publicaciones de Diana y Joy. Se pueden ver, por ejemplo, en las fotos de cada cumpleaños de la cantante, en donde Mónica reacciona con emojis de amor a través de su cuenta personal o la de su emprendimiento como repostera.

Eso dejó de suceder este 2026. Como cada año, Diana hizo una publicación con una galería que mostró a Joy con su pastel de cumpleaños, pero no hubo reacción de Mónica.

Hasta ahora, tanto Joy como Jesse aseguran que su relación como hermanos es tan fuerte como antes y que sólo se han separado musicalmente y que su su gira, sigue en pie.

