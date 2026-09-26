Hay un FINALISTA más en La Casa de los Famosos México: Quedan 4 nominados

Después de que en pleno debate dijo frente a todos que la querían sacar de La Casa de los Famosos México, Gema Garoa se convirtió en finalista.

Ocurrió en la carrera de patos, donde un dado determinaba si un habitante avanzaba una casilla, o retrocedía. La suerte estuvo del lado de Gema Garoa.

La actriz comenzó con ventaja, tras ganas en la dinámica del elevador. Pese a que la regresaron una casilla en varias ocasiones, finalmente llegó a la meta y se convirtió en finalista.

¿Quiénes siguen nominados?

Después de la eliminatoria, y ya con Yahir, Karina, Mariana y Gema como FINALISTAS; los nominados son:

Memo Schutz

Brianda Deyanara

Ernesto Laguardia

Ese Pérez