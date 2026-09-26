Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Hay un FINALISTA más en La Casa de los Famosos México: Quedan 4 nominados

¿Quién saldrá el domingo de eliminación? Comenzará la última semana de la competencia.

Septiembre 25, 2026 • 
MrPepe Rivero
lacasa-finalista-gema.jpg

La Casa de los Famosos México

ViX

Después de que en pleno debate dijo frente a todos que la querían sacar de La Casa de los Famosos México, Gema Garoa se convirtió en finalista.

Ocurrió en la carrera de patos, donde un dado determinaba si un habitante avanzaba una casilla, o retrocedía. La suerte estuvo del lado de Gema Garoa.

La actriz comenzó con ventaja, tras ganas en la dinámica del elevador. Pese a que la regresaron una casilla en varias ocasiones, finalmente llegó a la meta y se convirtió en finalista.

¿Quiénes siguen nominados?

Después de la eliminatoria, y ya con Yahir, Karina, Mariana y Gema como FINALISTAS; los nominados son:

Memo Schutz
Brianda Deyanara
Ernesto Laguardia
Ese Pérez

La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
horacio beamonte (2).jpg
Famosos
Se complica la salud del actor Horacio Beamonte, que padece cáncer, por culpa de un casting engañoso
Septiembre 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
pimpinela escarlata.jpg
Famosos
Pimpi Escarlata cuenta una historia que empieza con canicas y termina con el abuso que sufrió de niño
Septiembre 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
cristiancastro--.jpg
Famosos
¿Quién es Vanessa Ríos, la nueva novia de Cristian Castro?
Septiembre 26, 2026
 · 
Grisel Vaca
la granja vip (1).jpg
Famosos
Se descontrola la fiesta en La Granja VIP: “Prefiero un embrujo de Niurka que tu hipocresía”
Septiembre 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
jess y joy monica leon.jpg
Famosos
Del amor al distanciamiento: así ha sido la relación de Joy con la esposa de su hermano Jesse, Mónica León
¿Cómo se relacionaban en redes sociales Joy y Mónica antes del rompimiento del dueto?
Septiembre 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
acecho barabra islas.jpg
Famosos
Bárbara Islas pide ayuda ante el acoso de un fan: “Mi vida está en riesgo”
Bárbara cuenta que sufre este problema desde hace siete años
Septiembre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
tracicion la granja vip.jpg
Famosos
Todos se traicionan en La Granja VIP y al final estos son los nominados
Kevyn Bicolor tuvo el privilegio de salvar a alguien y optó por Azalia Ojeda
Septiembre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
imelda tuñon (2).jpg
Famosos
Maribel Guardia contraataca y reportan demanda vs. Imelda Tuñón
La primera hoja de la denuncia de hechos de Maribel se ha filtrado en redes sociales
Septiembre 25, 2026
 · 
Alejandro Flores