Miss Jamaica anuncia demanda contra el dueño mexicano de Miss Universo a un año de su terrible caída

Gabrielle Henry aparece por primera vez en televisión para recordar la caída que tuvo durante su pasarela en vestido de noche en la final de Miss Universo.

En la transmisión de aquel momento en vivo se ve a Gabrielle avanzar hacia el proscenio y luego virar hacia la izquierda. En ese momento cae estrepitosamente.

Gabrielle fue sacada en camilla del escenario y luego fue llevada a urgencias en un hospital de Tailandia, donde se realizó el certamen. Ahí estuvo durante dos meses hasta que pudo ser trasladada a Jamaica, donde comenzó una larga rehabilitación de la que apenas ahora puede hablar como algo exitoso.

En una entrevista para Good Mourning America, Miss Jamaica cuenta qué pasó aquel día:

“En cuanto me caí, perdí el conocimiento; no tengo recuerdos de la caída; el primer recuerdo que tengo es ver a mi madre mirándome desde arriba... y fue la primera vez que vi a mi mamá tan consternada... y después de verla, volví a perder le conocimiento”.

La demanda contra Miss Universo

De acuerdo con la agencia EFE, varios medios jamaiquinos reportaron que el viaje de Gabrielle tuvo primero la consigna de presentar una demanda contra Miss Universo.

El documento presenta cinco cargos y el señalamiento es en contra de las dos empresas que manejan el certamen: JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA.

“Se deberían haber tomado y se podrían haber tomado las medidas adecuadas; era responsabilidad de quienes habían organizado el escenario y habían instalado la iluminación asegurarse de que también estuvieran presentes los mecanismos de protección”, dijo Henry.

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La demanda se cruza, además, con una disputa entre esas dos empresas a las que Gabrielle demanda: Legacy Holding (propiedad del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú) y JKN Global Group (de la tailandesa Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip) pelean la propiedad del certamen.

En su entrevista con Good Morning America, Miss Jamaica explica que tuvo, a causa de la caída, una hemorragia intracraneal y lesiones en la cara y la espalda.