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Maribel Guardia contraataca y reportan demanda vs. Imelda Tuñón

La primera hoja de la denuncia de hechos de Maribel se ha filtrado en redes sociales

Septiembre 25, 2026 • 
Alejandro Flores
imelda tuñon (2).jpg

Imelda Tuñón

Captura Mesa Cero / Instagram

Imelda Tuñón ha vuelto a ponerse en el ojo del escándalo.

La viuda de Julián Figueroa lleva más de año y medio en un pleito legal por la custodia de su hijo José Julián pero también por la herencia que le corresponde.
El problema comenzó cuando Maribel Guardia la denunció por supuestamente poner en riesgo al niño.
Tras un periodo de dos meses en los que José Julián estuvo en casa de Maribel, Imelda logró que una juez se lo devolviera.
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¿Por qué Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón?

El nuevo capítulo de este problema comenzó a principios de esta semana, cuando la cantante acudió a un podcast para revelar, según su versión, que ella le conseguía medicamentos controlados a José Julián.

“Julián tenía problemas para dormir, entonces yo iba con mi siquiatra y le decía los síntomas (de Julián) y ella me daba las pastillas”.

De esa manera, Imelda habría confesado que obtuvo de manera ilegal medicamentos controlados, los cuales, como ella misma dijo más adelante en el podcast, “el siquiatra de Julián no quería recetarle”.

Ante tales declaraciones, Maribel Guardia habría levantado una denuncia de hechos en contra de Imelda a la que acusó de presunto “tráfico de sustancias controladas”
El programa en Shock presentó un documento que sería la carátula de esa denuncia.

El programa fue muy específico, sin embargo, respecto a lo que demuestra esta carátula.

“La primera hoja del documento únicamente confirma que la denuncia fue presentada y recibida por la Fiscalía. En esta parte del documento todavía no se detallan los hechos que se atribuyen a Imelda, ni existe una resolución que determine responsabilidad”.

Tuñón, en el podcast, dio una versión muy detallada de lo que hacía.
“Los medicamentos se las tomaba Julián porque tenía muchos problemas para dormir y no tenía acceso a eso”.

Imelda Garza Tuñón Maribel Guardia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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