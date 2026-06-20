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Se cumple un mes de la desaparición de la nieta de Paquita la del Barrio: sospechan que vive en indigencia

Kelly Ariadne se habría fugado de una clínica de retiro y rehabilitación

Junio 19, 2026 • 
Alejandro Flores
nieta de paquita la del barrio.jpg

Kelly Ariadne

Instagram

La nieta de Paquita la del Barrio ingresó a una clínica de retiro y rehabilitación por decisión propia.

A sus padres les pareció correcto porque ya hace años había estado ahí. Pero en esta ocasión, apenas tres días después de su ingreso, les notificaron que Kelly Ariadne Gerardo Grajales se había fugado.
La información que recibió la familia les resultó sospechosa desde el primer momento: la clínica negó tener registro en video del momento de la fuga, Kelly salió del lugar sin sus cosas de valor (incluyendo las escrituras de una propiedad que le dejó Paquita) y la clínica hizo un reembolso de la primera mensualidad para “lavarse las manos”.
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¿Qué pasó con la nieta de Paquita la del Barrio?

Paquito Torres, quien fue representante de Paquita la del Barrio y se ha convertido en amigo y vocero de la familia, informó a “Ventaneando” que hasta ahora no hay avances en las investigaciones de la autoridades.

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Alejandro Flores

Por el contrario, la familia ha recibido algunas llamadas para decirles que a Kelly Ariadne la han visto en Rancho Viejo o en Corralejo, dos poblaciones cercanas.

“Nos dicen que la vieron semidesnuda, que la vieron descalza... lo que les pedimos es que si la llegan a ver, le tomen foto o video porque eso nos ayudaría mucho a buscar más pistas”

Con estos testimonios de gente que la ha visto, la familia supone que Kelly Ariadne debe estar viviendo en situación de extrema pobreza y en condiciones deplorables.

Paquita La Del Barrio
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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