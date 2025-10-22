‘La Bea’ comparte en ‘La Granja VIP’ que tiene enfermedad sin cura: “me daba mucha vergüenza”

“Cuando me empezó a salir el vitiligo tenía como 12 años, entonces me daba mucha vergüenza que la gente lo viera”.

La comediante conocida como ‘La Bea’, integrante de ‘La Granja VIP’, se ha convertido en una de las concursantes más apoyadas por su espontaneidad.

Tania González, nombre real de la también influencer, es originaria de Chalco, Estado de México. Estudió Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), sin embargo, volcó su vocación tras darse cuenta que tenía vena para la comedia.

En 2017, ‘La Bea’ ganó el concurso ‘Stand Up Wars’ y posteriormente se abrieron oportunidades para ella en ‘La Culpa es de la Malinche’ y ‘LOL México: Last One Laughing’.

González ha demostrado con su frescura porque se ha ganado un lugar en la comedia en México, sin embargo no todo ha sido risas, pues enfrenta una condición por la que se ha sentido avergonzada mucho tiempo.

La también influencer dice que desde que era niña la padece y que le causó grandes inseguridades. Ante ello buscó esconderla la condición pintándose las manchas para evitar cuestionamientos.

¿Cuál es la enfermedad que tiene ‘La Bea’?

Se trata de Vitiligo, una condición crónica en la piel que se caracteriza por la pérdida de pigmento (melanina) en ciertas zonas del cuerpo, lo que provoca la aparición de manchas blancas o más claras que el tono natural de la piel.

Esta afección se origina cuando las células encargadas de producir el color de la piel (melanocitos) dejan de funcionar correctamente o mueren. Aunque no es contagiosa ni representa un riesgo vital, puede tener un impacto emocional y psicológico importante, especialmente en personas cuya apariencia cambia de manera visible, según explican el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud de México.

En el caso de ‘La Bea’, en 2021 relató que las manchas comenzaron a aparecer en su piel desde los 10 ó 12 años, lo que le generó inseguridades durante su adolescencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, aprendió a aceptarse y a quererse tal cual es; fue durante una plática con Lolita Cortés que la comediante admitió que antes le daban mucha inseguridad sus manchas por lo que intentaba cubrirlas a toda costa.

“Cuando me empezó a salir el vitiligo tenía como 12 años, entonces me daba mucha vergüenza que la gente lo viera... Pensaba ‘qué van a decir de mí, se van a burlar, me van a poner apodos’… Yo temía mucho eso y siempre me tapaba, confesó.

La comediante recordó que una de las medidas que tomó para disimular fue pintarse las manos e inventar que estaba “planeando tatuajes que se iba a hacer”. Aunque ahora lo toma con humor e incluso lo usa en su rutina de stand up, fue una de las cosas con las que tuvo que lidiar.

