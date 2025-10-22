Suscríbete
Famosos

‘La Bea’ comparte en ‘La Granja VIP’ que tiene enfermedad sin cura: “me daba mucha vergüenza”

La comediante abrió su corazón y contó que enfrenta una condición que la ha hecho sentir insegura por muchos años.

October 22, 2025 • 
Ericka Rodríguez
La-Bea.jpg

La comediante habló del padecimiento con el que tuvo que lidiar desde la adolescencia.

Instagram

“Cuando me empezó a salir el vitiligo tenía como 12 años, entonces me daba mucha vergüenza que la gente lo viera”.

La comediante conocida como ‘La Bea’, integrante de ‘La Granja VIP’, se ha convertido en una de las concursantes más apoyadas por su espontaneidad.

Tania González, nombre real de la también influencer, es originaria de Chalco, Estado de México. Estudió Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), sin embargo, volcó su vocación tras darse cuenta que tenía vena para la comedia.

En 2017, ‘La Bea’ ganó el concurso ‘Stand Up Wars’ y posteriormente se abrieron oportunidades para ella en ‘La Culpa es de la Malinche’ y ‘LOL México: Last One Laughing’.

González ha demostrado con su frescura porque se ha ganado un lugar en la comedia en México, sin embargo no todo ha sido risas, pues enfrenta una condición por la que se ha sentido avergonzada mucho tiempo.

La también influencer dice que desde que era niña la padece y que le causó grandes inseguridades. Ante ello buscó esconderla la condición pintándose las manchas para evitar cuestionamientos.

@acatiktok0f

Por su vitíligo "La Bea" se pintaba con plumón su piel para taparlo y evitar burlas. #AcaFan #LaBea #Bea #LaGranjaVip #parati

♬ sonido original - AcaFan 📺

¿Cuál es la enfermedad que tiene ‘La Bea’?

Se trata de Vitiligo, una condición crónica en la piel que se caracteriza por la pérdida de pigmento (melanina) en ciertas zonas del cuerpo, lo que provoca la aparición de manchas blancas o más claras que el tono natural de la piel.

Esta afección se origina cuando las células encargadas de producir el color de la piel (melanocitos) dejan de funcionar correctamente o mueren. Aunque no es contagiosa ni representa un riesgo vital, puede tener un impacto emocional y psicológico importante, especialmente en personas cuya apariencia cambia de manera visible, según explican el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud de México.

En el caso de ‘La Bea’, en 2021 relató que las manchas comenzaron a aparecer en su piel desde los 10 ó 12 años, lo que le generó inseguridades durante su adolescencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, aprendió a aceptarse y a quererse tal cual es; fue durante una plática con Lolita Cortés que la comediante admitió que antes le daban mucha inseguridad sus manchas por lo que intentaba cubrirlas a toda costa.

“Cuando me empezó a salir el vitiligo tenía como 12 años, entonces me daba mucha vergüenza que la gente lo viera... Pensaba ‘qué van a decir de mí, se van a burlar, me van a poner apodos’… Yo temía mucho eso y siempre me tapaba, confesó.

La comediante recordó que una de las medidas que tomó para disimular fue pintarse las manos e inventar que estaba “planeando tatuajes que se iba a hacer”. Aunque ahora lo toma con humor e incluso lo usa en su rutina de stand up, fue una de las cosas con las que tuvo que lidiar.

La Bea La Granja VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
el-conquistador---.jpg
Famosos
‘El Conquistador’ llega el 27 de octubre: ¿De qué trata el reality más extremo del mundo?
October 22, 2025
 · 
TVyNovelas
ana-gloria-trevi-.jpg
Famosos
Gloria Trevi se conmueve al recordar a su hija Ana Dalai: “No se supera”
October 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Juan-Osorio-Niurka.jpg
Famosos
Niurka defiende a Juan Osorio por querer ser padre a los 68 años y él pinta su raya
October 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sergio-mayer-mori---.jpg
Famosos
Sergio Mayer Mori pone en duda veracidad de votos en ‘La Granja VIP’ y queda peor ante el público
October 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Maribel Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia pensó en quitarse la vida tras la muerte de Julián: “ya nada importa, ¡vale madre!”
La actriz rompió el silencio y contó algo que nunca había dicho públicamente.
October 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ixcateopan-y-taxco-dos-pueblos-magicos-que-te-van-a-sorprender-en-guerrero.png
Especiales
Ixcateopan y Taxco: dos Pueblos Mágicos que te van a sorprender en Guerrero
October 22, 2025
La-Tigresa-del-Oriente.jpg
Virales
‘La Tigresa del Oriente’ lanza su versión de ’Thriller’ de Michael Jackson: “me siento una felina fantasmal”
A pocos días de celebrar Halloween, ‘La Tigresa’ lanzó su versión del clásico tema de Michael Jackson.
October 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Medio-Metro.jpg
Virales
‘Medio Metro’ se convierte en papá en medio del luto por la muerte de ‘Medio Metro’ de Puebla
El popular bailarín sonidero confirmó que se convirtió en padre por primera vez.
October 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez