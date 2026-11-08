Mariana Echeverría acusa a excompañeros de “Me caigo de risa” de hacerle el feo

A dos años de su funa por lo que hizo en La Casa de los Famosos, Mariana Echeverría volverá a TelevisaUnivision con un nuevo programa.

La actriz y conductora se llevó, sin embargo, una enorme desilución cuando llegó a los foros en los que apenas en 2024 la recibían con una sonrisa y los brazos abiertos. Ahora, en cambio, hubo personas que la evitaron e hicieron lo posible por no tener que saludarla.

“Se me hizo de lo más infantil”, dijo Mariana en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

¿Por qué dice Mariana que le hicieron el feo?

Echeverría sufrió el escarnio público tras salir de La Casa de los Famosos hace dos años, debido a que sus actitudes fueron consideradas egoístas, antipáticas y poco solidarias.

TE RECOMENDAMOS: La acusación contra Vadhir “N” salpica a Eugenio Derbez y su serie sobre abuso y corrupción

Mariana se retiró durante dos años de la televisión y abandonó “Me caigo de risa”, el programa en el que había estado durante 10 años. Esto último fue especialmente escandaloso porque sucedió en medio de acusaciones de parte de muchos de los integrantes del elenco en contra de Mariana, a la que calificaban de ególatra y problemática.

Apenas en julio de este 2026, reapareció como invitada en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, y ahora se prepara para participar en un nuevo programa, del cual no ha revelado su nombre.

Pero sí quiso compartir con sus fans lo que le sucedió este viernes durante su primer llamado en Televisa para este proyecto.

Mariana contó que le tocó grabar en un foro al lado del de “Me caigo de risa”. Y aunque su relación con el elenco no es buena, decidió visitar al equipo técnico, con el que sí conserva excelente relación.

“Y ahí me enteré que algunos de los de la familia disfuncional (así se hacen llamar los integrantes de “Me caigo de risa”) se enteraron de que yo iba a estar en Televisa para estas pruebas del nuevo programa y pidieron que los cambiaran de sala de maquillaje para no saludarme”.

Es esa actitud la que Mariana calificó de infantil. Aunque no reveló el nombre de quienes le hicieron el feo, aprovechó para recalcar que su amistad con Faysi, el conductor de “Me caigo de risa”, se acabó.