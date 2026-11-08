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La acusación contra Vadhir “N” salpica a Eugenio Derbez y su serie sobre abuso y corrupción

La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó desde el viernes que sí busca al hijo de Eugenio para declarar por un caso de abuso

Noviembre 07, 2026 • 
Alejandro Flores
eduardo derbez vadhir n.jpg

Eugenio Derbez, en promoción de “El Juicio”

Instagram

La investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México por el caso de abuso en contra de Vadhir N está rodeada de hermetismo.

El actor y cantante, a diferencia de la anterior acusación a la cual respondió rápidamente y de manera pública, se ha mantenido en silencio y sin reaccionar ante esta nueva acusación.
La Fiscalía informó desde este viernes que tiene “datos suficientes” para llevar a cabo la indagatoria por este nuevo caso en el que incluso ya hubo una orden de aprehensión en contra de Vadhir N.
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Esa diligencia no fue cumplida debido a que el hijo de Eugenio Derbez promovió un amparo. No obstante, si se han girado siete citatorios en seis domicilios diferentes para que Vadhir N se presente a declarar; en ninguno de ellos la autoridad tuvo éxito ya que no se pudo notificar al acusado por no encontrarse en la dirección señalada.

¿Como afecta el caso de Vadhir N a la serie “El Juicio”?

Esta situación escaló en redes sociales hasta provocar una ola de comentarios negativos no solamente en el perfil de Vadhir, sino de muchos otros miembros de su familia. A su hermano José Eduardo se le señala por un rumor que lo involucraría en el caso, mientras que a su papá Eugenio, lo señalan por una “paradoja”.
Eugenio Derbez tiene en plataformas una serie que se estrenó en octubre y que ha sido un éxito de visualizaciones, pues se es la serie de habla no inglesa más vista a nivel internacional. Y es la número 4 en la lista de todas las series.

Se trata de “El juicio”, en la que se aborda el caso de una adolescente que fue abusada por un compañero de escuela durante una fiesta. Derbez interpreta al papá de esa adolescente, un hombre que se obsesiona con conseguir justicia por su hija a cualquier precio.

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El desenlace de “El juicio” es que el joven abusador es protegido por su padre, quien compra jueces primero y luego, cuando parece inevitable que vaya a la cárcel por una prueba en video, lo manda al extranjero en su avión privado.

eduardo derbez vadhir n (1).jpg

Algunos de los comentarios son:

“Paradojas de la vida: tú haciendo esta serie y tu hijo acusado de lo mismo”, “es un poco contradictorio, su hijo acusado de abusos sexual y el en otro país si es inocente porque no va a México y lo aclara, en la película el padre manda a su hijos otro país para que no vaya a la cárcel”.

La serie “El Juicio” se puede ver por Amazon y ViX.

Vadhi Derbez Eugenio Derbez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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