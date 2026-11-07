Lisset orgullosa de su hija María, aunque no siga sus pasos... A sus 15 años lo tiene claro: “Lo mío es cantar

En entrevista con TVyNovelas, la actriz y cantante Lisset habla sobre la relación con su hija María, de 15 años, quien sorprendentemente no desea incursionar en la actuación como su madre. “Lo mío es cantar”, asegura la joven, dejando claro hacia dónde apunta su camino artístico.

Para Lisset, quien actualmente participa en la telenovela Sabor a ti, es importante que María lleve su vida como la de “una niña normal”, aunque tenga la particularidad de crecer en el seno de una familia artística.

“Nosotros los artistas somos subnormales, tenemos horarios anormales, no tenemos las mismas vacaciones de la gente común, las Navidades son en enero y así, pero yo estoy muy contenta de que María viva su adolescencia en sus etapas, está estudiando la prepa y es una gran alumna de nueves y dieces”, expresó orgullosa.

En tanto, María, quien al ser cuestionada sobre si le gustaría ser actriz, respondió con claridad: “No, la verdad no, lo mío es cantar. La actuación no me llama la atención y la cantada sí”. Ante su respuesta, Lisset reaccionó con humor y admiración: “Pues qué desperdicio porque lo hace maravilloso. ¡No saben cómo baila! Y canta naturalmente, además hace unos dramas en actuación bárbaros”.

Sobre la posibilidad de que la joven incursione en el teatro musical -terreno en el que Lisset es una estrella-, María se mostró abierta, pero con reservas: “Pues si me llaman, sería más como un hobby, pero yo quiero ser cantante y estudiar una carrera”, aseguró.

“ME HUBIERA ENCANTADO DARLE UN HERMANITO”

En torno a cómo ha transitado la adolescencia de su hija, la actriz señaló que no ha sido difícil gracias a la esencia de su hija. “Es una niña superinteligente, muy madura, con unas decisiones muy certeras que de pronto digo: ‘Lissetita, lo has hecho muy bien porque tienes una niña muy buena’”.

Para Lisset, sacar adelante a su hija sola no fue fácil porque tenía que dejarla en casa para salir a trabajar, afortunadamente, María siempre ha sido una niña muy tranquila, y ahora una joven madura que le ha hecho el camino más fácil a la actriz.

“Desde chiquita siempre fue muy independiente. Tuvimos una dinámica de educación bastante diferente porque yo soy mamá soltera y me tenía que ir al teatro y ella estaba chiquitita; desde los cinco años se quedó sola y ella supo qué hacer desde los cinco años. Yo le agradezco a mi hija públicamente eso”, confesó.

Sobre si le habría gustado tener un varón, Lisset admitió que sí, aunque aclaró que “ya no hubo papá”. “Me hubiera encantado darle un hermanito a María y ella hubiera sido muy feliz porque es muy maternal, pero no se dio”. Al hablar de lo que ve de sí misma en su hija, Lisset no dudó: “Mucho amor y mucha capacidad corporal. La veo y digo: ‘Eso es mío’”.

La actriz recordó su pasado como gimnasta olímpica y encuentra esa herencia en María a través de las artes marciales y el ballet. “Ya se paraba de puntas; además veo la facilidad que tiene en el arte, que canta naturalmente, y también sus decisiones maduras, creo que es muy centrada y eso sí, perdonen, pero es mío”, dijo con orgullo.

Finalmente, sobre la relación de María con Ramón Valdez, pareja de Lisset desde hace dos años y medio y con quien vive desde hace tiempo, la actriz aseguró que se llevan “muy bien”. “Han construido una relación espectacular. Yo dejo que ellos se entiendan, y se quieren mucho, son muy amigos”, concluyó.