Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Laura Zapata puso fin a la guerra contra Laura Bozzo... ¡Ya la perdonó!

“Hay niveles, hasta en los perros hay razas”, decía Zapata, pero ahora Bozzo está hospitalizada y parece que las cosas cambiaron.

Noviembre 07, 2026 • 
Nayib Canaán
laurazapata-bozzo--.jpg

Laura Zapata vs. Laura Bozzo

Una falsa esquela, una broma de mal gusto y una familia obligada a desmentir rumores sobre la muerte de una mujer que sigue hospitalizada. La situación de Laura Bozzo volvió a sacudir al mundo del espectáculo, pero, en medio de la incertidumbre, también resurgió una historia que parecía condenada a los insultos: la enemistad con Laura Zapata. La actriz asegura que ya perdonó a su antigua rival y que, después de años de enfrentamientos, decidió dejar la guerra atrás.

La noticia cobró actualidad luego de que Zapata hablara con TVyNovelas durante la alfombra roja de Tom Sawyer, el musical, en la Ciudad de México. La actriz confirmó que aceptó las disculpas que Bozzo le ofreció tiempo atrás y que incluso le ha enviado mensajes para desearle una pronta recuperación.

Aunque la villana de telenovelas no ha dicho que ahora sean amigas ni que hayan retomado una relación cercana, su postura es distinta a la de aquella época en la que exigía que la conductora peruana abandonara México. El perdón, según lo que ha contado, llegó después de una disculpa personal. No fue una reacción repentina a la hospitalización, aunque la delicada situación médica de Bozzo vuelve a poner el tema bajo los reflectores.

Laura Zapata

DE “CACATÚA” A LA TREGUA

La enemistad tuvo uno de sus momentos más álgidos en agosto de 2015. Zapata acusó a Bozzo de hablar mal de ella y respondió en redes sociales con insultos como “cacatúa” y “exconvicta”. También impulsó la etiqueta #FueraLauraBozzoDeMéxico, con la que convirtió su enojo en una exigencia pública. En aquel momento, la reconciliación parecía impensable.

La confrontación volvió a cobrar fuerza en 2021, cuando Bozzo enfrentó un proceso relacionado con un presunto delito fiscal. Zapata no desaprovechó la oportunidad para cuestionarla y declaró: “Que le pague al Fisco, que le pague a México, al SAT de mi país”. Sus palabras dejaban claro que no tenía intención de suavizar su postura.

En 2023, cuando surgieron versiones sobre una posible participación de Bozzo en el reality Siempre reinas, la actriz volvió a marcar distancia con otra frase contundente: “Hay niveles, hasta en los perros hay razas”. La declaración se convirtió en una muestra más del desprecio que entonces expresaba hacia la presentadora. ¿Qué cambió? Zapata explicó que Bozzo se acercó personalmente para disculparse y que ella decidió aceptar ese gesto.

Laura Bozzo

Laura Bozzo reveló lo que más odia

Instagram

UNA SALUD QUE PREOCUPA

Laura Bozzo ingresó de emergencia a un hospital de Acapulco el 13 de octubre, luego de presentar fuertes dolores abdominales. Los médicos detectaron una úlcera duodenal perforada que requirió cirugía urgente. Después de la intervención, su estado se complicó y fue trasladada a la Ciudad de México para continuar bajo atención especializada.

Se han mencionado complicaciones como peritonitis, choque séptico y neumonía. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había difundido públicamente un parte médico completo que permitiera establecer con precisión su pronóstico.

El reporte más reciente consultado, señalaba que Bozzo seguía hospitalizada. Días antes, la periodista Martha Figueroa había informado de una mejoría leve, aunque la neumonía persistía; también se reportó que su frecuencia cardiaca estaba estable y que no había sido necesario volver a intubarla. No se había anunciado una fecha confirmada para su alta.

laura bozzo.jpg

Laura Bozzo

Instagram

Laura Zapata Laura Bozzo No te pierdas
Nayib Canaán
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
cesar romo paola dalay.jpg
Famosos
Mensajes revelan cuándo empezó la relación de Paola Dalay y César Romo; ¿ya estaba separada de José Eduardo?
Noviembre 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
maeria alicia delgado rafa hijo.jpg
Famosos
La herencia que María Alicia Delgado le dejó a su hijo Rafa y a quién le encargó cumplir su voluntad
Noviembre 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
vadhir derbez (3).jpg
Famosos
Fiscalía de la CDMX sí busca a Vadhir N por denuncia de violación y explica por qué no lo han detenido
Noviembre 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
Natalia-Alcocer.jpg
Famosos
¿Natalia Alcocer ABANDONÓ ‘La Granja VIP? Desde ayer en la noche no aparece en el 24/7
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pablo Lyle
Famosos
Pablo Lyle enfrenta otra complicación y aunque quedará libre en diciembre, lo trasladaran A OTRA PRISIÓN
¿Por qué Pablo no pisará la calle el próximo 29 de diciembre? Esto se sabe del difícil panorama que enfrenta el actor.
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mon-Laferte.jpg
Famosos
Mujer LE LANZA CELULAR a Mon Laferte y le provoca brutal golpe en el ojo izquierdo
La fanática buscaba que Mon levantara el teléfono, se grabara y se lo devolviera, pero al arrojarlo se impactó en su rostro gravemente.
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
claudia-kosters-latin-grammy-2026.jpg
Famosos
Latin Grammy 2026 en TVyNovelas: Claudia Kosters, nuestra corresponsal de lujo, nos trae todos los detalles desde Las Vegas
Desde Estados Unidos, Claudia Kosters siempre nos acerca a las estrellas más importantes de la música.
Noviembre 06, 2026
 · 
TVyNovelas
Sale-el-Sol.jpg
Famosos
En medio de los cambios y despidos en Imagen TV, UN NUEVO ROSTRO apareció de sorpresa en ‘Sale el Sol’
La invitada apareció repentinamente y usuarios le reclamaron al programa que su presencia no sea definitiva.
Noviembre 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez