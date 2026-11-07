Laura Zapata puso fin a la guerra contra Laura Bozzo... ¡Ya la perdonó!

Una falsa esquela, una broma de mal gusto y una familia obligada a desmentir rumores sobre la muerte de una mujer que sigue hospitalizada. La situación de Laura Bozzo volvió a sacudir al mundo del espectáculo, pero, en medio de la incertidumbre, también resurgió una historia que parecía condenada a los insultos: la enemistad con Laura Zapata. La actriz asegura que ya perdonó a su antigua rival y que, después de años de enfrentamientos, decidió dejar la guerra atrás.

La noticia cobró actualidad luego de que Zapata hablara con TVyNovelas durante la alfombra roja de Tom Sawyer, el musical, en la Ciudad de México. La actriz confirmó que aceptó las disculpas que Bozzo le ofreció tiempo atrás y que incluso le ha enviado mensajes para desearle una pronta recuperación.

Aunque la villana de telenovelas no ha dicho que ahora sean amigas ni que hayan retomado una relación cercana, su postura es distinta a la de aquella época en la que exigía que la conductora peruana abandonara México. El perdón, según lo que ha contado, llegó después de una disculpa personal. No fue una reacción repentina a la hospitalización, aunque la delicada situación médica de Bozzo vuelve a poner el tema bajo los reflectores.

DE “CACATÚA” A LA TREGUA

La enemistad tuvo uno de sus momentos más álgidos en agosto de 2015. Zapata acusó a Bozzo de hablar mal de ella y respondió en redes sociales con insultos como “cacatúa” y “exconvicta”. También impulsó la etiqueta #FueraLauraBozzoDeMéxico, con la que convirtió su enojo en una exigencia pública. En aquel momento, la reconciliación parecía impensable.

La confrontación volvió a cobrar fuerza en 2021, cuando Bozzo enfrentó un proceso relacionado con un presunto delito fiscal. Zapata no desaprovechó la oportunidad para cuestionarla y declaró: “Que le pague al Fisco, que le pague a México, al SAT de mi país”. Sus palabras dejaban claro que no tenía intención de suavizar su postura.

En 2023, cuando surgieron versiones sobre una posible participación de Bozzo en el reality Siempre reinas, la actriz volvió a marcar distancia con otra frase contundente: “Hay niveles, hasta en los perros hay razas”. La declaración se convirtió en una muestra más del desprecio que entonces expresaba hacia la presentadora. ¿Qué cambió? Zapata explicó que Bozzo se acercó personalmente para disculparse y que ella decidió aceptar ese gesto.

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UNA SALUD QUE PREOCUPA

Laura Bozzo ingresó de emergencia a un hospital de Acapulco el 13 de octubre, luego de presentar fuertes dolores abdominales. Los médicos detectaron una úlcera duodenal perforada que requirió cirugía urgente. Después de la intervención, su estado se complicó y fue trasladada a la Ciudad de México para continuar bajo atención especializada.

Se han mencionado complicaciones como peritonitis, choque séptico y neumonía. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había difundido públicamente un parte médico completo que permitiera establecer con precisión su pronóstico.

El reporte más reciente consultado, señalaba que Bozzo seguía hospitalizada. Días antes, la periodista Martha Figueroa había informado de una mejoría leve, aunque la neumonía persistía; también se reportó que su frecuencia cardiaca estaba estable y que no había sido necesario volver a intubarla. No se había anunciado una fecha confirmada para su alta.