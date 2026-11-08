El oscuro pasado de Bellakath, nueva integrante de La Mansión VIP

Quizá su exabrupto más recordado sea aquella pelea con Yeri Mua en la que terminó por presumir: “Yo soy graduada del CCH y la UNAM”.

Bellakath es una creadora de contenido poco ortodoxa y que en varias ocasiones ha sido demasiado iracunda, según ha reconocido ella misma.

Ahora que entra a La Mansión VIP en su segunda temporada, sus fanáticos esperan de ella algunas de esas explosiones.

Recordamos aquí los pasajes más escandalosos de Bellakath:

El señalamiento de fraude

Cuando una estilista la acusó de haberle cometido fraude e incluso de amenazarla, Bellakath hizo una transmisión en vivo en la declaró contundente:

“Te van a conocer, eres una ratera”

La acusó, además, de querer fama y dinero a costa de ella

Lo peor de Bellakath

Bellakath tuvo una etapa en la que peleó incluso con sus propios fans en redes sociales. Una serie de intercambio de insultos racistas y serofóbicos que dejaron ver su lado más virulento.

Incluso días después, cuando se disculpó por sus declaraciones, aprovechó para lanzar una advertencia sobre su personalidad.

“Mientras me tope en alguna red social a alguien que me ataca, recibirá lo peor de mí”.

Jota sidosa, ojalá no pidas respeto. — Bellakath 👸🏻 (@labellakath) November 26, 2025

Y con el estilo lapidario que la caracteriza, justificó sus insultos:

“No justifico ninguna de mis palabras hacia esa persona, pero tristemente al bulleador, hay que bullearlo para ponerlo en la misma situación”.

La acusación de plagio

“Gatita” y “El hueso de mi perra” son canciones muy similares. Tienen tantas semejanzas que califican como plagio... el problema es saber quién plagió a aquién.

“Gatita” es el mayor éxito de Bellakath, mientras que “El hueso de mi perra” es tema de los colombianos Son de AK.

La canción de la influencer fue retirada de plataformas por esa acusación de plagio pero ella siempre defendió ser la autora original:

“Yo la tengo registrada en la SACM y la registré desde que la hice, pero la canción la reclamó alguien más. Yo no sé cómo fue que la reclamo si esa canción me pertenece a mí, pero el día de ayer la reclamaron y bajaron la canción de Spotify y la van a bajar de todas las plataformas”.

Semanas después, Bellakath ganó el proceso de reclamación y “Gatita” volvió a las plataformas.

La pelea de reguetoneras

Con Yeri Mua se peleó por el “trono del reggaeton”. Bellakath comenzó la batalla con una crítica ácida sobre su forma de bailar y cantar.

La respueats de Yeri buscó humillarlo ya no como artista, sino como mujer.

“A mí me operaron bien y a ti te operaron mal, y te quedó la nalga rara, y te la tienes que andar tapando... A mí no me compares con tus cirugías de 100 pesos”.

Fue entonces que Bellakath lanzó la frase que la hizo viral:

"¿Hablas de mi cuerpo? Mírate tú, si cuando estabas con tus novios todos decían que te apestaba la... Tú eres una piruj... de internet que se hizo famosa por chismes, yo soy compositora y graduada del CCH y de la UNAM”.

Días después, nuevamente Bellakath se disculpó por el tono de sus comentarios.

