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Telenovelas

Diana Bracho y Alejandro Camacho se reencuentran 40 años después de haberse enfrentado en “Cuna de Lobos”

Noviembre 08, 2026 • 
Alejandro Flores
cuna de lobos alejandro camacho diana bracho.jpg

Alejandro Camacho y Diana Bracho

Televisa / Tlnovelas

Lo de Leonora y Alejandro es uno de los romances más dramáticos de la historia de las telenovelas.

Los personajes que interpretaron Diana Bracho y Alejandro Camacho en “Cuna de lobos” son tan complejos que transitan del idilio a la tragedia, del amor al odio, del beso a la amenaza.
“Cuna de lobos” cumple 40 años y para el festejo, el canal Tlnovelas la transmite en su versión remasterizada. Pero también se organizó un reencuentro de estos dos actores que, además, tienen el rasgo melancólico de ser los únicos protagonistas vivos: Rebecca Jones (que interpretó a la esposa de Alejandro), María Rubio (la poderosa Catalina Creel), y Gonzalo Vega (José Carlos, el hermano de Alejandro) ya murieron.

El reencuentro de Leonora y Alejandro Larios

Diana Bracho y Alejandro Camacho se reunieron para esta presentación de los 40 años de “Cuna de Lobos” y convivieron para recordar aquellas míticas escenas en las que poco a poco Alejandro envuelve en sus mentiras a Leonora, hasta convencerla de que se casen y se embarace para que él pueda heredar la fortuna de los Larios.

Al reencontrarse, se dieron un abrazo y un par de besos fraternales con los que demostraron su calidad como actores y su calidez como personas

Diana Bracho, apoyada en un bastón pero enérgica como siempre ha sido, se mostró especialmente sonriente al ver a Alejandro.

Diana Bracho Alejandro Camacho Cuna de Lobos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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