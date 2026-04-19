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El día en que Andrea Legarreta adivinó su futuro y rechazó una exitosa telenovela

En las páginas de TVyNovelas quedó la historia de cómo Andrea decidió dedicarse a la conducción a costa de su trabajo como actriz

Abril 18, 2026 • 
Alejandro Flores
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Andrea Legarreta con Martha Carrillo (foto izquierda), ambas conductoras de Hoy a finales de los 90

Hemeroteca TVyNovelas

“Creo que no quiero regresar a las telenovelas”, dijo Andrea Legarreta en 1999. Y no regresó más que ocasionalmente.

La declaración quedó en nuestras páginas como una profecía cumplida ya que Andrea Legarreta vivió en 1999 una transición que la llevaría al lugar que ocupa hoy como conductora principal de TelevisaUnivision.
En esa época, Legarreta ya había alcanzado el éxito con la saga de “Alcanzar una estrella” y estaba en franco camino a convertirse en una protagonista importante de las telenovelas.
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Y en medio de ese proceso fue que ella adivinó que su futuro no estaba en la actuación sino en la conducción. Eso la llevó a rechazar el protagónico de “Tres mujeres”, telenovela que marcaría un hito en la televisión mexicana por su fuerte contenido feminista.

TVyNovelas tuvo la historia de Andrea Legarreta en exclusiva

En las páginas de TVyNovelas quedó constancia de esta visión de Andrea luego de haber abandonado la telenovela, de la cual sería protagonista con el papel de Fátima.

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Alejandro Flores

Contó que aunque sí sintió un poco de nostalgia el día que se presentó la telenovela, estaba absolutamente convencida de que tomó la decisión correcta.

“Tres mujeres va a ser un éxito, estoy segura de eso pero yo pensé las cosas un poco más a futuro, a largo plazo; porque después de haber terminado la telenovela, ¿qué? En cambio, programas como “Hoy” pueden durar años”, dijo.

Y efectivamente, Legarreta lleva casi tres décadas como conductora de “Hoy”, lo que significa que su boca fue de profeta.

“En cuanto a las actrices es como una fábrica que salen y salen y hay muchas. Eso no significa que no ame la actuación pero en esta rama de la conducción hay pocas y eso me hace pensar a futuro”.

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Otra de las razones que tuvo Andrea para darle prioridad a su faceta como conductora fue que nunca había sentido tanto cariño del público.

“Los casi 10 años de telenovelas y otros programas donde participé con todo tipo de papeles no los comparo con el poco tiempo que he estado en la conducción en cuanto a cariño del público y reconocimiento de mi empresa. Obtuve mucho cariño en muy poco tiempo y no tengo palabras para agradecerlo” expresó en aquella entrevista con TVyNovelas.

Enumeró, finalmente, varias ventajas laborales de ser conductora por encima de la actuación.

“Me he vuelto medio conchudita y nada más de imaginarme ir todos los días a grabar y que no sabes ni a qué hora vas a terminar. Creo que no quiero regresar”.

andrea legarreta Programa Hoy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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