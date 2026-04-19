Así eran los besos de Lupita y Alfredo en “La pícara soñadora”, con Mariana Levy y Eduardo Palomo

“La pícara soñadora” de Mariana Levy y Eduardo Paloma fue la primera versión que se hizo en México de una historia original de 1956, que fue escrita por Abel Santa Cruz para el cine en Argentina.

En México se produjo con formato de telenovela en 1991 y significó la consolidación como estrella de Mariana y Eduardo, quienes lograron una pareja con mucha química en la pantalla.

Esa conexión se hacía aún más evidente en las escenas románticas, donde casi siempre Alfredo (Eduardo Palomo) asumía una actitud de galán arrebatado por la pasión mientras que Lupita (Mariana Levy) se mostraba tímida y se dejaba llevar por el amor.

Ahora que TelevisaUnivision comenzó la producción de la nueva versión de “La pícara soñadora” para estrenar a fines de este 2026, recordamos los momentos más románticos de Lupita y Alfredo: los cuatro besos que marcaron su historia.

Lupita y Alfredo... o Carlos, que era el nombre que usaba para engañarla Captura Tlnovelas

El beso de amor eterno en “La pícara soñadora”

Empecemos por el final. Se trata de una historia tradicional de telenovela por lo que no es sorpresa que termina en una boda en la iglesia. Pero incluso en esta escena, hubo espacio para sorprenderse con el beso final.

Cuando el sacerdote los declara marido y mujer, Alfredo y Lupita se besan con timidez, apenas y rozan sus labios y luego voltean a mirar hacia las bancas de la iglesia, desde donde los miran sus amigos y familiares. Pero momentos después, ya afuera de la iglesia, le dan vuelo a un beso apasionado, de boca abierta y corazón palpitante.

Del engaño al amor en “La pícara soñadora”

“Solo hay una forma de que dejes de hacerme preguntas”, le dice Alfredo a Lupita.

Se trata de una escena en la que ella está a punto de descubrir que Alfredo la ha estado engañando, que no es un simple vendedor de la tienda donde ella trabaja, sino que es hijo del dueño y, obviamente, millonario.

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Luego de decirle esa frase, lo que hace es besarla con arrebato y fuerza. Es, de hecho, el único beso con esas característica en la telenovela.

El beso romántico de “La pícara soñadora”

Cuando finalmente se hacen novios, Alfredo y Lupita cenan en un restaurante donde se besan por primera vez.