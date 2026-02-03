Dalílah Polanco confiesa que tras salir de ‘La Casa de los Famosos’ le llovieron PRETENDIENTES… mujeres

“Las mujeres están hermosas”.

Los exintegrantes de ‘La Casa de los Famosos México’, ‘Shiky’ y Dalílah Polanco fueron los invitados especiales al programa de Mario Bezares, ‘Fonda Los Amigos’, donde revelaron secretos que dejaron asombrados a sus seguidores.

En la emisión destinada a entrevistas a los famosos mientras cocinan, el ganador del mismo reality, aunque de una edición previa, tenía la inquietud de conocer cómo le fue en el terreno amoroso a Dalílah tras su salida del programa que le dejó a muchos detractores.

A pregunta expresa de si le habían llovido pretendientes, Polanco dejó atónitos a todos al pronunciar que sí le llegaron propuestas de romances, pero de “mujeres, no sabes la cantidad de mujeres”, reveló.

Bezares no se limitó en sus dichos ni en sus palabras y le dijo a la actriz de teatro “Dicen las malas lenguas que le tiras para todos lados, mamacita… si quieres desmentir o dices, ‘sí, no, efectivamente sí me gustan”.

Dalílah tampoco titubeó con su respuesta y aclaró: “A ver, yo soy ‘macho calado’, siempre lo he dicho y nunca lo he negado”.

Y agregó que “el día que yo tuve una experiencia (con una mujer) fue donde yo dije: ‘las mujeres están hermosas’ y después dije: ‘híjole, es que qué te hago, una trenza’… porque ya que estás ahí dices ‘¿y ahora, qué vamos a hacer?’”.

Y mencionó que aunque sí lo intentó, “no me salió”.

En tanto, ‘Shiky’, quien tenía participaciones recurrentes, añadió a la conversación que “sí se pueden hacer mil cosas, o sea, las mujeres… son una fantasía las mujeres juntas”.

A lo que Mario le reviró: “Tú porque tú lo tienes, digo, no hay bronca y qué rico y a toda madr*, pero llevas toda la razón (se refirió a Dalílah). De repente, como decía Rosita Pelayo… hace falta la proteína”.

Dalílah volvió a tomar la palabra para enfatizar. “Sí, que dices ‘ya jugamos bien padre, ya pasó esto, ah qué padre, o sea, todo el numerito, ¿y ahora?”.

Finalmente, Mario y Dalílah hicieron bromas sobre “Es como si a tu romerito no le pones torta de camarón, papá”, dijo Bezarez, y finiquitó el chiste Polanco: “Entonces nada más sírveme un taco de mole con arroz”.