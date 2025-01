Revelan que Héctor Parra pudo haber pagado y evitar la cárcel, pero él prefirió demostrar su inocencia

Héctor Parra lleva casi cuatro años en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, en el caso por corrupción de menores y abuso sexual contra la hija que tuvo con Ginny Hoffman.

Desde que inició el proceso legal en su contra, Héctor Parra pudo haber evitado estar encerrado en calidad de detenido, pero él prefirió demostrar su inocencia y no admitir un delito que él asegura no haber cometido.

Así lo reveló su hija Daniela Parra en entrevista con Televisa Espectáculos: “Al principio hubiera sido mu fácil que mi papá tomara el (procedimiento) abreviado, pagáramos lo que se tenía que pagar y que saliera normal, pero eso implicaba pedir una disculpa de algo que no cometió, y además, dejar su trabajo”.

Pero ya pasaron años, y Parra sigue firme en agotar las instancias que la justicia mexicana permite, como un amparo. Hace unos días, fue noticia que le redujeron la sentencia, misma que quedó en 12 años y 6 meses en prisión, tiempo al cual se le resta lo que ya ha pasado detenido.

“No teníamos muchas expectativas pero él está contento más que nada por la esperanza que da que le redujeron la sentencia”, dijo Daniela Parra, quien además compartió: “Pero más que nada está con la fe puesta en el amparo, que es lo que sigue (en el proceso)”.

Héctor y Daniela Parra Instagram

Y es que los Parra desean la exoneración judicial sin importar el tiempo que tarde, pues Héctor está firme en su inocencia.

Cabe recordar que, además de la sentencia de 12 años y 6 meses en prisión, también hay una reparación del daño que suma casi 200 mil pesos, según lo reveló Daniela.

Sin embargo, el actor le dijo a su hija que no piensa darles dinero a la parte acusadora: Mi papá me lo dijo textualmente: ‘yo no les voy a dar ni 20 pesos porque yo no hice nada y voy a salir de aquí inocente y libre’”.