Rodrigo Cachero ya le perdonó a su ex INFIDELIDAD con el marido de su primera esposa

“Yo creo que, si hubiera estado solo... no sé qué hubiera hecho”.

Hace tres años, el actor Rodrigo Cachero protagonizó junto a su exesposa, Adianez Hernández, un escándalo mediático que acaparó todos los titulares. Y es que la segunda esposa del histrión se involucró sentimentalmente con Augusto Bravo, quien en ese momento estaba casado con su primera esposa y madre de su hijo mayor, Larisa Mendizábal.

Aunque parecía que Rodrigo y Larisa no podrían pasar página y dejar atrás la traición de sus excompañeros, el actor sorprende al dar a conocer que ha podido sanar y perdonar a Adianez y reconoce que está listo para volverse a enamorar.

El también director de escena afirma que aún vive su proceso y en una reciente entrevista con ‘Ventaneando’ abundó sobre sus prioridades, mismas en la que se encuentran el trabajo, sus hijos y su salud mental.

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Cachero expresó que aunque han sido años difíciles, se encuentra mejor.

“Sí, tomé terapia y, la verdad, el trabajo me ha ayudado muchísimo, muchísimo, el estar con mi familia, gracias a Dios tengo mamá, abuelita, tía, tío y... aprovechar el tiempo, de calidad, con mis hijos, los tres, me ha ayudado muchísimo, yo creo que, si hubiera estado solo... no sé qué hubiera hecho”.

Fue en 2023, cuando Rodrigo se enteró que Hernández se había enamorado y entablado una relación extramarital con Bravo. Posteriormente, también enfrentó junto a su primera esposa que sus exparejas se casaran y tuvieran una hija.

Y colocando a sus hijos por delante, destacó que “papá y mamá han tenido muy buena comunicación, siempre funciona para la educación de los niños (Ian y Kai), que son lo más importante para nosotros, como tiene que ser, (...) tenemos dos niños cariñosos, buenos, simpáticos y agradezco que sean así mis tres hijos”.

Rodrigo añadió que su sanación no sólo ha estado rodeada en entender que su exesposa Adianez ya formó otra familia sino que, al paso del tiempo, tiene el derecho y deseo de volver a encontrar el amor. Y manifestó que ese anhelo había estado bloqueado en el tiempo que tardó la superación, aunque reconoce que su ritmo de trabajo le ha impedido darse esa oportunidad.

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"(El corazón) se ha abierto, pero, ¿a qué hora?, si salgo de aquí (Azteca), me tengo que ir con los chamacos, o con mi Santi, pero sí, luego eso no se busca, llega, vamos a ver, ya estoy bien, vamos a darle tiempo al tiempo”, precisó.