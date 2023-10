¿Qué enfermedad le provocó a Larisa Mendizabal la infidelidad de su esposo con Adianez Hernández?

Larisa Medizabal no ha logrado superar la infidelidad de su esposo Augusto Bravo con la ex participante de ‘Survivor México’, Adianez Hernández, provocándole que viva con mucho dolor emocional todos los días.

Después de dar a conocer que su entonces esposo Augusto Bravo le fue infiel con Adianez Hernández, esposa de Rodrigo Cachero, Larisa Medizabal alzó la voz contra quienes la han señalado de “victimizarse”.

Desde ese momento, la actriz ha vivido dolorosos episodios psicológicos con los cuales ha tenido que lidiar día con día.

“Vivir una infidelidad provoca daños psicológicos, la ciencia médica ha demostrado que vivir una infidelidad puede traer múltiples consecuencias psicológicas y causar graves daños a nuestra salud mental que pueden ser duraderos y devastadores”.

“Hace unos meses viví una infidelidad y sin temor a equivocarme ha sido uno de los dolores más grandes que he tenido que enfrentar en mi vida. Una tristeza indescriptible, llorar todo el día y la noche. Ansiedad, ataques de pánico, cosa que nunca me había pasado. Lejos de sentirme mejor, me di cuenta que cada vez me sentía más mal con más dolor con más tristeza”.

Larisa Mendizabal compartió en un video que no ha encontrado los resultados de sanación que ella esperaba tras las recomendaciones que le han hecho como hacer ejercicio, comer bien, yendo a terapia, meditar y leer.

“Me empecé a desesperar porque pensaba: ‘Estoy haciendo todo lo que se supone que me podría ayudar’. Yo a parte de ser actriz, soy psicóloga y decidí buscar información acerca de la infidelidad desde el punto de vista psicológico. Cuando hay una infidelidad el dolor es masivo, violento y destructivo; la infidelidad nunca se debe de minimizar, la infidelidad es un trauma, partes de nuestro cerebro quedan afectados. El poder ir sanando y superando una situación así, no tiene nada que ver con la voluntad de la persona. Saber todo esto por lo menos me hizo entender que es un proceso largo y que no estoy loca por seguirme sintiendo tan mal y seguir sintiendo tanto dolor a pesar de que ya haya pasado tiempo”.