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Ricardo Montaner arrasa en México con “El Último Regreso”: la gira que emociona, agota boletos y revive sus clásicos

Ricardo Montaner ha encontrado en México algo más que una audiencia: un territorio emocional donde sus canciones siguen vivas.

Abril 27, 2026 • 
Nayib Canaán
Ricardo Montaner se presentará en el Auditorio Nacional

Ricardo Montaner se presentará en el Auditorio Nacional

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La gira El Último Regreso de Ricardo Montaner se consolida como uno de los fenómenos musicales del año en México, con llenos totales, repertorios nostálgicos y una conexión emocional que trasciende generaciones.

No es casualidad. Lo que está ocurriendo con Ricardo Montaner en México rebasa la lógica de una gira convencional. El último regreso se ha convertido en una experiencia colectiva donde la memoria, la música y la emoción se entrelazan en cada ciudad.

Desde su arranque, el tour ha registrado una respuesta contundente: recintos llenos, boletos agotados y un público que no solo asiste, sino que participa activamente en cada canción. Montaner no canta solo; lo acompañan miles de voces que han hecho suyas sus historias.

El éxito de esta gira no se explica únicamente por la trayectoria del artista, sino por el momento emocional que propone. Ricardo Montaner ha construido un espectáculo que apela directamente a la nostalgia, un recurso poderoso en una industria dominada por lo efímero.

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Ricardo Montaner

Getty Images

A diferencia de otros shows, aquí no hay prisas. Cada tema se presenta como un recuerdo vivo: La cima del cielo, Castillo azul, Tan enamorados. Canciones que, en México, encontraron un eco especial gracias a su presencia en telenovelas y la radio durante décadas.

Tijuana, Hermosillo, Torreón, Monterrey, León, Guadalajara, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México, San Luis Potosí, Puebla, Mérida son los lugares que abrazan al intérprete en este regreso a los escenarios. Además, la demanda ha sido tal que se confirmó una fecha adicional el 28 de julio en la Arena Monterrey, una señal clara del alcance que ha tenido el tour.

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Uno de los elementos clave del fenómeno es su setlist. Montaner ha sabido equilibrar sus grandes clásicos con sorpresas poco habituales. En distintas fechas, ha incluido canciones que rara vez interpreta, como La mujer de mi vida o Yo puedo hacer, además de estrenar en vivo su sencillo Para que seas feliz, generando momentos de frescura dentro de un repertorio profundamente nostálgico.

El espectáculo, producido por Music Vibe, destaca por su calidad técnica: pantallas LED, iluminación precisa y efectos visuales que acompañan cada emoción. Sin embargo, el verdadero valor está en la cercanía. Montaner dialoga con su público, comparte reflexiones y convierte cada concierto en una experiencia íntima, incluso en recintos multitudinarios.

Más allá de los números, El Último Regreso confirma algo que pocas carreras logran sostener: la vigencia emocional. En cada ciudad, el público es diverso, jóvenes, adultos, familias completas, todos conectados por canciones que han acompañado distintas etapas de vida.

Aunque el nombre sugiere un cierre, en los hechos El último regreso se siente más como una celebración continua. Ricardo Montaner ha encontrado en México algo más que una audiencia: un territorio emocional donde sus canciones siguen vivas.

Y quizá ahí radica el verdadero fenómeno. No es solo música. Es memoria compartida, es identidad, es la certeza de que hay melodías que no se van… solo esperan volver.

ricardo montaner
Nayib Canaán
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