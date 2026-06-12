Nace polémico romance en MasterChef: "¿Por qué normalizan eso?”

Los seguidores de MasterChef discuten en las redes oficiales si el reality perdió esencia o ganó popularidad.

Azteca y Disney decidieron convertirlo a partir de la presente edición en un formato de 24/7, con cámaras siguiendo todo el tiempo a os cocineros que viven dentro de un departamento aledaño a la cocina.

Para algunos seguidores, este nuevo formato ha perjudicado el objetivo original de MasterChef, que es mostrar la evolución de los cocineros a la hora de preparar platillos cada vez más complejos, pero otros consideran que las nuevas dinámicas agregan interés por los participantes.

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¿Qué pasa con Lancer y Michelle?

En medio de esa discusión ha aparecido un romance entre Michelle y Lancer. Este último es conocido por haber participado anteriormente en el reality show Enamorándonos, donde polarizó al púbico debido a su carácter voluble y su actitud arrogante.

En MasterChef ha desarrollado una conexión especial con Michelle, con quien coquetea desde hace dos semanas hasta que finalmente han decidido comenzar una especie de noviazgo.

Sin declararlo oficialmente, Lancer y Michelle se acarician, se permiten besos y arrumacos.

Además de la polémica por centrar su atención en el romance en vez de cocinar, en las redes oficiales de MasterChef se ha agregado oro elemento: a diferencia de edad.

Michelle tiene 26 años y Lancer 36, por lo que algunos fans del reality les parece censurable.

"¿Se dan cuenta que es un señor de 36 años con una Chavita de 24 años? ¿Por qué están normalizando esta situación?”, “México destruyó MasterChef, un reality de cocina se convirtió en La casa de los famosos”, se puede leer en la caja de comentarios de Instagram.



Lo cierto es que en la cocina, ambos suelen tener buenas calificaciones de los chefs.