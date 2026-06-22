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Rey Grupero hace desgarradora confesión: SUFRIÓ ABUS0 cuando era niño: “‘Batman’ nunca llegó”

El creador de contenido dijo que tuvieron que pasar muchos años para comprender realmente lo que sucedió.

Junio 22, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El youtuber Rey Grupero confesó que sufrió abuso en su infancia.

YouTube

“Yo decía: ‘Va a venir ‘Batman’ y te va a atacar”.

El famoso Rey Grupero emitió una serie de declaraciones con la voz entrecortada y visiblemente conmovido. Relató que cuando era niño sufrió abuso y que tardó años en comprender lo que realmente le pasó.

Durante su testimonio, el youtuber indicó que en aquel momento no alcanzaba a entender lo grave de lo que le pasó.

“Lo asimilé más adelante porque yo lo veía como algo que era padre, bonito”, confesó. Sin embargo, con el tiempo dice que entendió que detrás de esa percepción existían aspectos que no eran normales.

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“Como niño te pueden llegar a estimular, pero eso no quiere decir que te guste, o eso no quiere decir que esté bien”, expresó, dejando ver la complejidad emocional que enfrentó al procesar aquellos recuerdos.

Rey Grupero profundizó en el tema y admitió que durante mucho tiempo tuvo sentimientos encontrados. “Tenía esas partes oscuras donde dices: ‘Esto no está bien’”, dijo.

Al preguntarle sobre la posibilidad de denunciar a su agresor, aseguró que se ha encontrado con él, sin embargo, afirmó que no busca revancha legal. “Yo lo he encontrado y la verdad es que la vida lo ha pateado. Y con eso, feliz de la vida”, comentó.

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Uno de los relatos que más impactó fue el recuerdo de cómo enfrentaba el miedo cuando era niño y como era gran admirador de ‘Batman’, imaginaba que llegaría a rescatarlo.

“Yo decía: ‘Va a venir ‘Batman’ y te va a atacar”, recordó sobre las amenazas a quien lo lastimaba. Sin embargo, admitió que aquella ayuda nunca llegó.

“‘Batman’ nunca llega”, dijo mientras intentaba contener las lágrimas.

rey grupero abuso sexual
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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