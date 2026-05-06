Hallan sin vida a la compositora de Marta Sánchez tras estar DESAPARECIDA por semanas

“No sé por dónde empezar… Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella… Como ella”.

Este 5 de mayo, la Policía Nacional dio a conocer que halló el cuerpo de una mujer de 39 años en la llamada Senda Verde, en España.

Medios locales recogen que “aparentemente” no se encontraron signos de violencia ni señales de criminalidad en el cuerpo de la mujer que posteriormente fue identificada como Seila Álvarez.

En tanto, las autoridades indicaron que tras el hallazgo el cuerpo sería sometido a una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

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Al conocerse la identidad de Seila, se reveló que fue compositora de temas de Marta Sánchez, además de que fue exfinalista de ‘Hit: La canción’, un concurso de talentos de la cadena de televisión TVE.

Fue el pasado 20 de abril cuando la familia de Álvarez, de 39 años, denunció ante las autoridades que estaba desaparecida.

El lunes 4 de mayo, la asociación ‘SOS Desaparecidos’ emitió una alerta urgente para obtener información que ayudara con el paradero de la compositora, quien fue descrita como “una mujer de 1.61 metros de altura y de complexión delgada, cabello castaño y ojos color marrón”.

La reacción de Marta Sánchez

Fue a través de sus redes sociales que la cantante española reaccionó a la muerte de Seila, con quien compartió escenario en ‘Hit: La canción’, en 2015, y luego compuso el tema ‘Duermes mientras yo escribo’ que incluyó en su álbum ’21 días’.

“No sé por dónde empezar… Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella… Como ella”, escribió Sánchez.

“Tuve la suerte de compartir unos días preparando esta canción tan increíble para televisión, ‘Duermes mientras yo escribo’, una canción que forma parte de mi disco ‘21 días’. Pocas veces he escuchado compositores tan genuinos, únicos y con tanto talento.

“Hoy nos despertamos con este mazazo. Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca. No sé qué ha podido suceder, pero desde aquí le mando mi más sentido pésame a toda su familia y entorno con el corazón roto. DEP”, sentenció.

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¿Quién era Seila Álvarez?

La joven alcanzó la fama en 2015 tras su paso por el reality de talentos ‘Hit: La canción’, mismo donde talentos inexpertos y desconocidos presentaban sus temas inéditos para que fueran interpretados en cada gala por artistas consagrados como Melendi, Vanesa Martín, Sergio Dalma, Marta Sánchez y otros reconocidos Idolos españoles.

Precisamente, en el concurso Marta escuchó por primera vez ‘Duermes mientras yo escribo’ y durante el show musical, la artista madrileña compartió el escenario con Álvarez, quien no ganó, pero sí fue una de las finalistas de la emisión.

Descanse en paz.