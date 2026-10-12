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Reportan la muerte de exparticipante de ‘MasterChef’, a los 44 años, tras diagnóstico de tumor cerebral

Meses después de informar que enfrentaba un agresivo tumor, murió dejando conmocionados a sus compañeros.

Octubre 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Exconcursante de ‘MasterChef’ murió tras dura batalla contra un tumor cerebral.

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“Formaba parte de la familia ‘MasterChef’. Lo recordaremos como un hombre lleno de pasión, energía y amor por la cocina”.

Medios internacionales reportan la muerte de un exconcursante y semifinalista de ‘MasterChef’, quien perdió la vida a los 44 años, luego de enfrentar una dura batalla contra un tumor cerebral diagnosticado a principios de año.

La noticia fue confirmada por la productora del popular reality, que expresó públicamente su tristeza ante la partida de quien fuera una de las figuras más recordadas del formato.

“Con gran tristeza recibimos la noticia del fallecimiento”, señaló la cadena en un mensaje compartido en redes sociales.
“Formaba parte de la familia ‘MasterChef’. Lo recordaremos como un hombre lleno de pasión, energía y amor por la cocina”, indicó la productora.

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¿Quién es el participante de ‘MasterChef’ que murió a los 44 años?

Se trata de Mariusz Komenda, quien alcanzó notoriedad en la octava temporada de ‘MasterChef Polonia’ en 2019.

Su carisma y pasión por la cocina le permitieron seguir relacionado al programa en años posteriores, convirtiéndose en una figura cercana para los seguidores del concurso.

“Nos resulta difícil encontrar palabras para expresar nuestro dolor. Compartimos su pena con su familia, sus seres queridos y todos los que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Mariusz, te echaremos mucho de menos”, agregaron los responsables de la producción.

¿Qué le pasó a Mariusz Komenda?

Fue en enero pasado cuando compartió que había sido diagnosticado con glioma, un tumor cerebral maligno. Según dijo, se dio cuenta que algo no andaba bien después de ser hospitalizado por una “sospecha de ictus”.

“Pensé que sólo sería una crisis pasajera. Desafortunadamente, la realidad resultó ser mucho más dura. Tras realizarme pruebas exhaustivas, recibí el diagnóstico”, escribió en aquel momento.

Tiempo después, también habló sobre el profundo impacto que la enfermedad tuvo en su entorno.

“Ese momento cambió por completo mi vida y la de mis seres queridos. Desde entonces, he luchado cada día por mi salud y por volver a la normalidad”.
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Durante su batalla contra la enfermedad, Mariusz Komenda se sometió a dos importantes cirugías craneales, además de tratamientos de radioterapia y un intenso proceso de rehabilitación.

MasterChef Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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