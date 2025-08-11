Raquel Bigorra aclara rumores de brujería y revela que los ataques de Bisogno fueron una cortina de humo

Raquel Bigorra tocó dos de los temas más polémicos de su vida pública: las acusaciones de practicar brujería y su antiguo enfrentamiento con Daniel Bisogno. En una entrevista con Yordi Rosado, la conductora no solo aclaró que no practica ningún tipo de esoterismo, sino que reveló cómo ha aprendido a tomar con ligereza los ataques en su contra.

“Que me digan bruja… ¡y tengo unos poderes!” Raquel Bigorra

Con una sonrisa y sin perder su estilo pícaro, Raquel aseguró que lejos de molestarse por el apodo de “bruja”, le parece hasta divertido. “Que me digan bruja… ¡y tengo unos poderes!”, bromeó para restarle peso a la polémica.

Las acusaciones de haberle hecho brujería incluso a Bisogno la persiguen desde hace años. La conductora explicó que nunca ha hecho rituales ni recibido “trabajos espirituales”, y que su vínculo con lo esotérico se limita a la cultura popular por el hecho de ser cubana.

Como ejemplo, mencionó que sí enciende velas para pedir por sus seres queridos, pero por fe personal, no como parte de ningún rito. Incluso aprovechó el momento para promocionar con picardía su más reciente colaboración musical: Macumba, grabada con el grupo Súper Lamas.

Sobre Bisogno: “Usó los ataques como cortina de humo”

Raquel también recordó el conflicto que vivió en 2019 con Daniel Bisogno, quien la acusó públicamente de haber filtrado información personal. La presentadora sostiene que esas declaraciones no fueron casuales, sino una estrategia para distraer al público. “Usó los ataques hacia mí como cortina de humo para ocultar su homosexualidad”, señaló con firmeza.

Aunque el pleito acaparó titulares durante semanas, Bigorra asegura que con el tiempo aprendió a poner distancia emocional y a no dejar que los señalamientos afecten su vida. “He construido mi fortaleza desde mí misma”, dijo.

La imagen de Raquel Bigorra ha estado marcada por los comentarios y chismes que han circulado en medios y redes sociales durante más de una década. Desde acusaciones de “amistades traicionadas” hasta supuestos vínculos con prácticas esotéricas, la conductora ha tenido que enfrentar un escrutinio constante. Pese a ello, se mantiene vigente en la televisión y busca transformar la controversia en oportunidad para conectar con el público desde otro lugar.