Lucerito Mijares impacta con un drástico cambio de look: “luce más escotada y se ve preciosa”

“Siento que le está ayudando ese doctor, y qué padre, porque está joven, es bonita y muy talentosa”, dicen de Lucerito Mijares.

Lucero Mijares, la hija de los cantantes Lucero y Mijares, se volvió tendencia luego de aparecer visiblemente distinta y con una apariencia renovada.

La joven cantante reapareció después de su participación en ‘Juego de Voces’, con un estilo más atrevido y una figura más estilizada que llamó la atención y se volvió tema de conversación en redes sociales.

Durante la emisión ‘Todo para la Mujer’, la conductora Liz López dio cuenta de la sesión de fotos donde a la hija de Mijares se le ve “espectacular”, y que esta nueva imagen marca una nueva etapa en su carrera.

@iraisrebeca1 Lucero Mijares, sorprende en redes sociales con estas fotos donde luce espectacular muy bien nena!!! ♬ original sound - Lucero’s team ☆

Las imágenes, según López, muestran a una Lucerito más delgada, con una figura tonificada y un atuendo que le da seguridad y madurez.

“Está guapísima, espectacular. Lucero Mijares, hija de Lucero, se ve con varios kilos menos y con una cinturita”, comentó la locutora, mientras Maxine Woodside agregó que la joven se veía “guapísima” y celebró que ahora use ropa más moderna y acorde a su edad.

Liz López añadió: “Antes la vestían de manera más conservadora, pero ahora se nota más segura, más escotada, y se ve preciosa”.

¿Cómo logró su transformación?

Lucerito presume una nueva imagen luego de que su padre, Manuel Mijares, sorprendiera a sus seguidores al perder 22 kilos en sólo dos meses y medio. Esto fue posible gracias a un estricto programa médico supervisado, habría explicado el cantante de ‘Bella’.

Tras los cambios de Mijares, usuarios se cuestionaron si Lucerito habría utilizado el mismo método que su padre para conseguir verse más delgada.

“Yo creo que fue con el mismo doctor de su papá”, comentó López, mientras que Vicky López añadió: “Siento que le está ayudando ese doctor, y qué padre, porque está joven, es bonita y muy talentosa”.

No se sabe con certeza cuántos kilos ha perdido la cantante ni tampoco ha compartido estas imágenes en sus redes sociales, lo que ha generado la curiosidad de sus seguidores. Lo cierto es que Lucerito siempre se ha mostrado despreocupada por las críticas y ha dejado en claro que lo más importante es su bienestar físico y emocional.