Dr. Miguel Padilla envía ramo de rosas a Karina Torres tras besarla: “Para la más hermosa”

Hace unos días se viralizó el video de Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla en pleno beso apasionado sobre el escenario de un show de la integrante del clan de Las Perdidas.

Con el humor que la caracteriza, Karina Torres ha recordado ese beso ante sus seguidores: “Qué tal ese lavado de garganta”. Y tal parece que no quedó ahí.

Y es que ante su debut en CDMX como parte de ‘El Tenorio Cómico', Karina Torres recibió una sorpresa en su camerino: El Dr. Padilla le envió un enorme ramo de rosas.

Karina Torres confirmó que se ha escrito en privado con el Dr., y admitió que fue una sorpresa recibir el detalle de las flores.

Por cierto, la tarjeta en el arreglo floral decía:

“Para la más hermosa, te deseo lo mejor en cada éxito, te mereces todo lo bueno. Con cariño: Miguel Padilla”.

¿Qué dijo el Dr. Padilla tras besar a Karina?

El doctor Miguel también habló del beso en sus redes sociales. Dijo que Karina siempre le ha parecido un mujer muy guapo y que cuando la tuvo enfrente no pudo aguantar las ganas de pedirle permiso de darle un beso.