Famosos

Aaron Mercury reacciona a la tanga de leoparado de Guana en “Me caigo de risa”

November 14, 2025 • 
Alejandro Flores
guana aaron mercury (1).jpg

El Guana regresó a “Me caigo de risa”

Instagram

El Guana tiene muy bien montado el número de la tanga.

Lo usó, por ejemplo, la noche en que entró a La Casa de los Famosos y llegó vestido con una gabardina que se quitó para dejar al descubierto que no traía más una breve tanga morada que hizo sonrojar a Galilea Montijo. El truco está en sorprender a quienes están a su alrededor con alguna acción desinhibida, como si no tuviera casi todo su cuerpo desnudo.
El Guana comenzó a ejecutar este acto en Me caigo de risa, donde es parte del elenco estable. En la temporada del año 2020, el actor decidió presentarse a uno de los juegos con un impermeable... el cual se quitó al momento de sentarse a la mesa en la que comenzaría el juego de preguntas y respuestas.
La dinámica consistía en que los concursantes deben atinar a las respuestas más comunes de una encuesta pero si fallaban, les lanzan un chorro de agua en la cara.

@mecaigoderisaof

@katelencovolo todavía no puede olvidar de su memoria la vez que vio a @elguana7 en tanga 😅 Momento memorable para muchos, incluidos ustedes, querido público 😂 MeCaigoDeRisa, nueva temporada a partir del 27 de octubre a las 7:30 p.m. por #El5 #Original

♬ sonido original - Me Caigo de Risa

Puesto que se trataba de mojarse, Guana pensó en usar la tanga, que en aquel 2020 era un modelo peculiar ya que cruzaba desde su pecho y pasaba por la espalda.

La reacción de Aaron Mercury

En el programa de esta semana, Guana recuperó el acto de la tanga. Esta temporada es también su regreso después de su participación en La Casa de los Famosos.
En el mismo juego del chorro de agua, se presentó ahora con una tanga de leopardo y que tenía unas tiritas al estilo de falda hawaiana.
Y antes de sentarse a la mesa a jugar, Guana se agachó para recoger algo que se le había caído, provocando un alarido de asombro en el público.

La acción fue publicada en el Instagram de “Me caigo de risa”, donde fue detectada por Aaron Mercury, su compañero en La Casa de los Famosos.
El influencer se atrevió a reaccionar con un breve comentario y un emoji de asombro.
“Bro, ¿qué te pasa?”, publicó Aaron Mercury.

guana aaron mercury.jpg

La reación de Mercury

Instagram

El Guana y Mercury fueron rivales dentro de La Casa de los Famosos, aunque al principio pertenecían al mismo cuarto. Con el paso de los días, Guana se convirtió en uno de los blancos principales de las críticas de Alexis Ayala, el líder de la manada a la que perteneció Aaron.

Luis Rodríguez El Guana Aarón Mercury
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
