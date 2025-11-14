Suscríbete
A Rocío Sánchez Azuara le regresan el costoso bolso que le robaron y exhibe al ladrón

Un hombre buscó a la conductora y le dijo que le regresaría su bolso.

November 14, 2025 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara-bolso.jpg

A la conductora de televisión le devolvieron su bolso.

“Es bueno saber que existe todavía gente buena, gente honesta”.

En los primeros días del mes, Rocío Sánchez Azuara denunció que fue víctima de robo al interior de una tienda departamental.

La conductora de ‘Acércate a Rocío’ relató que acudió al establecimiento acompañada de su sobrina. “Fuimos ese día a recoger la bolsa, fue lo único pues que compré y lo único que recogí; no me la entregaron en una bolsa de Palacio, sino que me la entregaron en una bolsa azul”, indicó.

Posteriormente, Sánchez Azuara se dirigió al departamento de ‘monedas’ para que le dieran algunas recompensas por promociones de la tienda: “Cuando yo entrego mi ticket para reclamar las ‘monedas’, la señorita que me entregó los artículos que mi sobrina escogió, me pide que yo firme un cupón”.

Fue en ese descuido cuando ocurrió el robo, pues en cuestión de segundos, cuando firmó el papel, devolvió la mirada y la bolsa ya no estaba.

“Firmo, pongo la bolsa de cartón que traía en mi mano de papel encima del mostrador de la señorita y, en el momento de yo bajar y firmar, mi sobrina estaba viendo las cosas que nos habían intercambiado por las monedas. Cuando yo regreso mi cara para recoger mi bolsa, ya no estaba”, recordó.

Ante el robo, Rocío pidió explicaciones a la encargada, pero dijo no saber qué habría ocurrido.

La presentadora y su sobrina pidieron el apoyo de las cámaras de seguridad: “nos compartieron que la persona de al lado, que estaban canjeando sus monedas, agarró mi bolsa”.

A diez días del incidente y sin repuestas, Rocío recibió buenas noticias pues ya pudo recuperar su bolso gracias a un joven identificado como Alan.

Gracias a que el caso se hizo viral, el hombre devolvió la bolsa asegurando que no se había percatado de que el artículo no le pertenecía.

Sánchez Azuara difundió un video en el que se observa a Alan entregándole el objeto desaparecido. “Y bueno él es Alan, quien me viene a devolver mi bolsa... es bueno saber que existe todavía gente buena, gente honesta”, finalizó la conductora.

Rocío Sánchez Azuara
Ericka Rodríguez
Ericka Rodríguez
