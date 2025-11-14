Imelda Tuñón toma drástica decisión para proteger a su hijo: “Voy a proceder legalmente”

Durante 2025, Imelda Garza Tuñón ha sido protagonista del escándalo en torno a su hijo con Julián Figueroa y su exsuegra Maribel Guardia. Esta vez, la actriz da de qué hablar porque decidió tomar una decisión contundente.

Ocurre luego de que esta semana se difundió un audio en el programa ‘Venga la alegría’ en el que se escucha una plática de Imelda con su hijo, en el que supuestamente el menor habla con temor sobre su abuela Maribel Guardia.

La voz del niño se escucha pronunciando palabras como “mala y cruel”, aunque comentarios en redes sociales ponen en duda la veracidad de la grabación; incluso hay quienes apuestan a que fue hecho con inteligencia artificial.

Sin embargo, Imelda Garza Tuñón no tomó la publicación del audio a la ligera y decidió proceder legalmente en contra de la persona que difundió el audio de su hijo y los medios que lo han replicado.

“Voy a proceder legalmente en contra de la persona que entregó el material de audio donde se escucha la voz de mi hijo, así como en contra de los medios que lo compartan, puesto que, en este momento, se encuentra protegido legalmente; y al ser menor de edad, no se puede hacer absolutamente ningún uso de material que pueda afectar su integridad y con este a todas las partes involucradas en un asunto legal delicado”.

Por el momento no se sabe quién grabó el audio ni quien lo entregó a los medios.

Maribel Guardia ya sabía del audio

La actriz Maribel Guardia está al tanto del asunto, y confirmo: “Se notan cosas en el niño; está alienado y no me voy a dejar manipular”.

“He hablado demasiado y a ustedes se les va la mano conmigo; pero hay un límite. Yo tengo un corazón y esto me duele”, ha dicho Maribel Guardia.

Cabe recordarse que desde hace un año, Maribel inició un proceso legal contra Imelda para salvaguardar el bien de su nieto, luego del fallecimiento de Julián Figueroa en 2023.