Suscríbete
Famosos

Imelda Tuñón toma drástica decisión para proteger a su hijo: “Voy a proceder legalmente”

Esta vez Maribel Guardia no está involucrada. ¿Qué pasó?

November 14, 2025 • 
TVyNovelas
Imelda Garza Tuñón

Imelda Garza Tuñón y un mensaje contundente.

Instagram.

Durante 2025, Imelda Garza Tuñón ha sido protagonista del escándalo en torno a su hijo con Julián Figueroa y su exsuegra Maribel Guardia. Esta vez, la actriz da de qué hablar porque decidió tomar una decisión contundente.

Ocurre luego de que esta semana se difundió un audio en el programa ‘Venga la alegría’ en el que se escucha una plática de Imelda con su hijo, en el que supuestamente el menor habla con temor sobre su abuela Maribel Guardia.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
November 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
November 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
November 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
November 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

La voz del niño se escucha pronunciando palabras como “mala y cruel”, aunque comentarios en redes sociales ponen en duda la veracidad de la grabación; incluso hay quienes apuestan a que fue hecho con inteligencia artificial.

Sin embargo, Imelda Garza Tuñón no tomó la publicación del audio a la ligera y decidió proceder legalmente en contra de la persona que difundió el audio de su hijo y los medios que lo han replicado.

“Voy a proceder legalmente en contra de la persona que entregó el material de audio donde se escucha la voz de mi hijo, así como en contra de los medios que lo compartan, puesto que, en este momento, se encuentra protegido legalmente; y al ser menor de edad, no se puede hacer absolutamente ningún uso de material que pueda afectar su integridad y con este a todas las partes involucradas en un asunto legal delicado”.

Por el momento no se sabe quién grabó el audio ni quien lo entregó a los medios.

Maribel Guardia ya sabía del audio

La actriz Maribel Guardia está al tanto del asunto, y confirmo: “Se notan cosas en el niño; está alienado y no me voy a dejar manipular”.

“He hablado demasiado y a ustedes se les va la mano conmigo; pero hay un límite. Yo tengo un corazón y esto me duele”, ha dicho Maribel Guardia.

Cabe recordarse que desde hace un año, Maribel inició un proceso legal contra Imelda para salvaguardar el bien de su nieto, luego del fallecimiento de Julián Figueroa en 2023.

maribel-imelda-denuncia.jpg

Imelda Garza vs. Maribel Guardia

TVyNovelas

Imelda Garza Tuñón Julián Figueroa No te pierdas
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Rocío-Sánchez-Azuara-bolso.jpg
Famosos
A Rocío Sánchez Azuara le regresan el costoso bolso que le robaron y exhibe al ladrón
November 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lucerito-Mijares.jpg
Famosos
Lucerito Mijares impacta con un drástico cambio de look: “luce más escotada y se ve preciosa”
November 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
José-Manuel-Figueroa.jpg
Famosos
Se pierden los tres perros de José Manuel Figueroa y aparecen en otro estado: “No sé cómo llegaron allá”
November 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Esposa de Facundo fue hospitalizada de emergencia
Famosos
Hospitalizan de emergencia a Esmeralda Palacios, ex de Facundo; le explota un implante
November 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alex-Vesia.jpg
Virales
Famoso beisbolista y su esposa comparten devastadora noticia: su bebé recién nacida murió
Alex Vesia, lanzador de Los Dodgers, esperaba a su primer bebé.
November 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
nodal.jpg
Famosos
Nodal le gana a Pepe Aguilar en los Grammy; ¿le agradeció a su esposa Ángela Aguilar?
Christian fue premiado con el trofeo en la categoría de Mejor álbum de ranchero o mariachi
November 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
juan gabriel (4).jpg
Series y Cine
Juan Gabriel: ¿Que decía el informe policíaco del día de su muerte? “Estaba vivo”, revela documental de ViX
El documental “Divo o Muerto” sigue las pistas detrás de la teoría de que Juan Gabriel fingió su muerte
November 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
luis miguel baby o.jpg
Famosos
Así recuerda el dueño del Baby’O a Luis Miguel y lo que pasaba cuando estaba en Acapulco
Lalo Cesarman tiene muy claro si Luis Miguel alguna vez cantó en la discoteca a la que entraba en shorts
November 14, 2025
 · 
Alejandro Flores