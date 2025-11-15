¿Quién es el novio de César Doroteo, que fue víctima de la doble traición en La Granja VIP?

Minutos antes de la llamada doble traición en La Granja VIP, César Doroteo recibió un aliciente que lo hizo llorar.

A través de la producción del reality show, Teo recibió un reliquiario con un mechón de sus dos mascotas.

El autor del regalo fue su novio, a quien César le agradeció entre lágrimas:

“No se si están por ahí. Yo, ates de entrar, estaba buscando justamente un relicario para traerme un pedacito de mis perritos. Ahora me lo acaba de mandar Emmanuel y estoy muy feliz”.

Al decir Emmanuel se refiere a su novio con el que está a punto de cumplir 10 años de un noviazgo que comenzó de manera vertiginosa porque después de conocerse, a los 3 meses ya vivían juntos, según ha explicado él mismo.

¿A qué se dedica Emmanuel, novio de César Doroteo?

Emmanuel Aguilar es gamer, cantante, bailarín y drag. Gran parte de la vida que llevan juntos ha quedado plasmada en sus cuentas de redes sociales, donde publican videos y fotos de sus viajes y actividades diarias.

Cuando cumplieron 9 años de noviazgo, César Doroteo lanzó un mensaje conmovedor que resume lo que ha sido la felicidad a su lado.

“Qué maravilloso y mágico ha sido compartir mi vida contigo estos últimos 9 años. Hoy celebro tu vida, tus logros, tu persona, tus consejos, tu amor y tu existencia. ¡Feliz cumpleaños Emmanuel! Qué bello es construir una vida a tu lado y ver todo lo que hemos vivido, que la vida me permita festejar cada uno de tus cumpleaños hasta que seamos viejitos y estemos (más) arrugaditos. Te amo”

Lo fuerte de su relación, sin embargo, ha jugado en contra de Doroteo dentro de la Granja ya que en varias ocasiones ha mencionado que lo extraña.

Justo ahora, después de recibir el relicario, el participante de La Granja VIP señaló: