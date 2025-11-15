Emiliano Aguilar cree que ya superó sus días más oscuros

Emiliano Aguilar busca dejar en el pasado el conflicto con su papá Pepe Aguilar.

El rapero atraviesa por una buena racha luego del incidente que vivió en los Premios Billboard, donde acusó a los organizadores de haberlo maltratado pues no le asignaron un lugar dentro de la ceremonia.

Incluso, días más tarde, aseguró que todo lo que vivió esa noche fue un plan de Pepe Aguilar para perjudicarlo y en represalia por los problemas que han tenido.

Pero ahora, Emiliano tiene dos buenas noticias que lo mantienen alegre y con la mirada puesta, dice, en un mejor futuro.

La primera de ellas es que ya terminó su pleito en contra de YouTube, plataforma que, asegura, le había negado su placa para reconocer que su canal ya sobrepasa los 100 mil suscriptores.

“La neta con ganas de llorar, nunca pensé que iba a lograr esto”, escribió el rapero al mostrar en redes sociales su placa.

También llamó la atención que se muestra optimista, algo que había dejado de tener desde la crisis familiar con su papá.

“Muchas gracias a toda la gente que me ha apoyado en estos días oscuros de mi vida. Por fin las cosas se ven un poco mejor y todo gracias al público. Muchas gracias a mis abogados que se la rifaron”.

Emiliano replica el éxito de su abuelo Antonio Aguilar

Emiliano Aguilar no se refiere solamente a la placa de YouTube por sus más de 100 mil suscriptores, también al éxito que tuvo en el BelicoFest, en el que, a diferencia de lo que ocurrió en los Billboard, dice que tuvo un buen trato.

“Pensé que todos me iban a abuchear, pero no, todos me trataron muy bien, muchas personas me querían ver, me súper bien”.

El buen ciclo de noticias se cierra con el éxito de su versión del corrido “Lamberto Quintero”, que es la canción insignia de su abuelo Antonio Aguilar.

La versión de Emiliano, con su grupo Los Empolvados, está por rebasar las 600 mil reproducciones.