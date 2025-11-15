Yuri no oculta que “era muy noviera” y admite: “Hice un pacto con mi esposo”

Con casi 50 años de trayectoria, Yuri sigue renovándose con el único afán de agradar a sus seguidores, que cada vez le muestran más su cariño: “Termino este 2025 con mucho trabajo, muy agradecida con Dios y con mi público, que es fiel a Icónica. Esto me ha dejado muchas satisfacciones, más de las que yo pensaba; ha rebasado mis expectativas, definitivamente”.

En su innovación constante, la rubia siempre está cuidando su contenido, musical y visualmente, tal como lo hizo en su último video: Tuya para siempre, en donde comparte créditos con Gabriel Soto.

“Para el video busqué lo mejor y Gabriel Soto está en su mejor momento, es guapo y buena persona. Yo había convivido con él cuando estaba con Irina; siempre me cayó muy bien, se me hace muy sencillo. Es un hombre que, a pesar de su talento y de que está en ‘los cuernos de la luna’, trabaja, comparte y es bien relajado. No es especial, no es ‘mamuchi’, ¡es divino! Yo quería algo especial para este video, alguien que estuvie ra de moda, guapo, quería que las señoras tuvieran su taco de ojo y le hablé yo directamente”, nos contó sobre su acercamiento con el actor.

EL PACTO DE YURI: “LE PROMETÍ QUE NO BESARIA A NADIE MÁS”

Si algo ha mantenido la carrera de Yuri en la cima, es no quedarse en su zona de confort: “Soy una mujer que no me conformo con tener éxito; siempre estoy haciendo cosas, creando, dándole a mi público lo que me pide. No me confío porque cante padre y llene los lugares, siempre estoy pensando en hacer cosas diferentes”.

En ese sentido, la cantante nos dijo que ya prepara un nuevo material discográfico: “Estoy preparando algo maravilloso: un disco que sale el año que viene, es de baladas, de despe… cho, porque los 80 regresaron con una furia espectacular. Dije: ‘si yo soy de los 80, ¿por qué no lo voy a hacer?’”.

Yuri luchó contra el cáncer en el intestino. (Instagram @oficialyuri)

Además de su extraordinaria manera de interpretar, Yuri dejó huella con su actuación en la telenovela Volver a empezar, de la que fue protagonista. Y aunque no descartaría volver a los melodramas, hay algo que tiene claro que no haría: “Me encantaría actuar, obviamente no de protagonista, porque ser protagonista te quita mucho espacio, aparte, hice un pacto con mi esposo, que no me iba a besar con nadie más que con él, porque quiero cuidar mi matrimonio, porque soy débil y esa es mi debilidad”.

“Yo era muy noviera y me enamoro hasta del que me dice ‘hola'; entonces, ¿para qué tentar al diablo? Pero sí, me gustaría actuar en una novela”.

El Güero Castro me propuso hace poco también una novela y qué padre que los productores de novelas se sigan fijando en mí. Sí, me gustaría hacer un papel, no protagónico, pero sí la amiga, la tía de..., o la castañuela o como Yuri también. A mí me gusta hacer de todo, soy una mujer polifacética y por eso conduzco, actúo, canto, bailo y hasta vendo cacahuates”.

Yuri es consciente del esfuerzo que implica estar entregada a su carrera y, por lo mismo, se define como una mujer disciplinada y cuidadosa de su salud. “Me cuido mucho, tomo vitaminas y no fumo, no tomo, y eso me ayuda mucho a ser una mujer sana. Me hice mi chequeo hace un mes y me dijeron: ‘Estás perfecta’. Y eso se lo agradezco a Dios”, concluyó.