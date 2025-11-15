Cruzó la frontera, trabajó en un pozo petrolero y ahora estará con su esposa en nuevo reality de Televisa

La historia de Raúl Molinar es la de un migrante que trabajó lo mismo en los campos de Texas que en un pozo petrolero antes de conseguir su sueño de ser locutor de radio.

Conocido actualmente como “el Pelón”, Molinar es el primer confirmado para entrar, junto con su esposa Laura Elena, en el nuevo reality show de Televisa "¿Apostarías por mí?”.

Con una foto publicada en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazados, la pareja anunció su participación en este nuevo formato que llega a México y en el cual 12 parejas aceptan vivir en una casa para ser grabados durante todo el día y la noche.

Con su programa “El bueno, la mala y el feo”, Molinar se ha convertido en una figura esencial de la radio hispana en Estados Unidos hace dos décadas.

Por su cabina han pasado figuras como Marco Antonio Solís el Buki, Bronco, Jenni Rivera y muchos más. Peor antes de eso su vida tenía muy poca relación con el estrellato.

¿Cómo fue la juventud de Raúl Molinar?

Su abuelo fue el primero de la familia en cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Raúl siguió sus pasos siendo muy joven y por insistencia de su madre ya que en realidad vivió su infancia en Chihuahua.

En cuanto llegó a Los Ángeles comenzó a trabajar primero como vendedor y luego en el campo, donde llegó a tener jornadas de hasta 80 horas a la semana.

Su perfil en el portal de Univisión señala que ese “abuso laboral” fue posible porque el Pelón y su familia desconocían sus derechos como trabajadores.

En esa misma biografía se narra el momento más dramático de su vida, que sucedió cuando ya era un joven.

“Raúl casi pierde la vida en otro empleo. Ocurrió una mañana en uno los pozos petroleros de Odesa, en Texas. En una de las llamadas norias, un metal se deslizó y le cortó el cuello. La herida quedó a milímetros de la yugular. Se salvó de milagro”.

Molinar, estrella de la radio

La vida le cambió cuando conoció a Andrés Maldonado “El Feo”, y a Silvia Del Valle “La Bronca”, en 2013. Desde tres años antes había comenzado a trabajar en la radio pero solo como un empleo parcial.

Con Maldonado y Del Valle tuvo la oportunidad de crear el concepto que hoy lo mantiene a él y a sus dos compañeros como referencia de la radio hispana en Estados Unidos.

Actualmente, Univision lo presenta como el podcast de comedia en español “más popular y querido en Estados Unidos”.

