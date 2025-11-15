Suscríbete
Linet Puente descubre infidelidad de su esposo: “Se enojaba por no saber desbloquear su telefono

La conductora de Ventaneando y panelista de La Granja VIP cuenta que estuvo a punto de perdonarlo

November 15, 2025 • 
Alejandro Flores
Linet Puente participa ahora en La Granja

Linet Puente revisaba constantemente el teléfono celular de quien fue su marido hasta 2020 y con quien tiene un hijo.

La conductora de Ventaneando y juez de La Granja VIP reveló que fue así cómo descubrió que Luis Carlos Galán, el productor que era su marido, la engañaba.
En el podcast “Somos Brutalmente Honestas”, en compañía de Shanik Berman y Michelle Vieth, Linet hizo honor al título del programa y habló con absoluta franqueza sobre aquel momento que significó dos duros golpes en su vida.
El primero, por supuesto, fue la traición al descubrir que se iba muy temprano de la casa y regresaba hasta muy tarde no porque tuviera mucho trabajo, sino porque se daba tiempo para su infidelidad.
La confesión de Linet de que revisaba el teléfono de su entonces marido no es un acto indebido. Cuenta que ambos tenían absoluto acceso a sus teléfonos y que de hecho él siempre le reclamaba su poca memoria.

“Yo olvidaba su contraseña y no podía desbloquear su teléfono; entonces él se enojaba porque decía que en un caso de emergencia yo tenía que tener acceso a su teléfono”.

La infidelidad sucedió, cuenta la conductora de Ventaneando, justo en los días en que Luis Carlos consiguió un trabajo nuevo y mejor en otra televisora.

“Lo que yo hice incluso fue comprarle ropa para que se viera mejor en su nuevo empleo porque ya sabemos que esto de la televisión es muy importante. Me gasté... no me acuerdo... 8 mil o 10 mil pesos”.

¿Por qué Linet Puente no perdonó la infidelidad de su esposo?

Cuando Linet Puente supo de la infidelidad, su primera reacción, curiosamente, no fue el enojo sino el desconcierto.
Anonadada por la situación, la juez de la Granja VIP lo que hizo fue tratar de entender lo que estaba pasando. Y sólo había una persona que podía explicárselo.

“Fui con él y le dije: a ver, hablemos. Yo incluso pensando en que podía perdonarlo. Yo decía: es que algo tendrá que decirme”.

Lamentablemente, en esas pláticas Linet Puente se dio cuenta de que la relación estaba rota y sin posibilidad de arreglarla.

“Cuando me di cuenta de que él ya no quería estar conmigo, fue mejor decir adiós”.

Linet Puente actualmente vive como una madre soltera y aunque ha contado lo difícil que ha sido criar sola a su hijo en una sociedad machista, se siente plena con lo que ha logrado.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
