Exconductor de La Academia llega a Televisa para conducir nuevo reality show

"¿Apostarías por mí?”, reality show con el formato de 24/7 comenzará en enero de 2026

November 14, 2025 • 
Alejandro Flores
apostarias por mi alan tacher.jpg

El nuevo reality show de TelevisaUnivision

Instagram

TelevisaUnivision anunció ya oficialmente el próximo estreno de “¿Apostarías por mí?”, el nuevo reality multiplataforma, completamente en vivo 24 horas y 7 días de la semana.

“Se trata de poner a prueba a 12 parejas de celebridades que renunciarán a su privacidad para vivir totalmente expuestas mientras superan retos, apuestas y tentaciones”, se explica en la ficha oficial de este reality que comenzó a producirse en su primera versión en Israel hace ya más de una década.
"¿Apostarías por mí?” ya dio a conocer su primera pareja: Raul Molinar el Pelón, popular locutor de la radio hispana en Estados Unidos, y su esposa.
Pero también ya se supo el nombre de los conductores que estarán a cargo de los programas diarios. El formato de este reality show tiene semejanzas con La Casa de los Famosos, sobre todo en las transmisiones por tv abierta: tiene u programa diario en el que los competidores son sometidos a pruebas y juegos pero también hay una gala dominical de eliminación.
Y en los programas diarios la pareja de conductores está formada Alejandra Espinoza y Alan Tacher.

Para Tacher es su regreso a la conducción de los realities, espacio en el que fue pionero en México al haber sido el conductor principal de la primera La Academia.
En aquella primera temporada de este reality show de Azteca, Alan Tacher ganó popularidad por el suspenso que le imprimía a los anuncios durante los conciertos dominicales.
Lamentablemente, su destino en La Academia quedó marcado cuando se convirtió en productor de la versión estadounidense, que generó conflictos por derechos en contra de TV Azteca.

En esa etapa, Alan incluso tuvo que irse de México pues corría el riesgo de ser arrestado en México, según le contó a Yordi Rosado en una entrevista en su canal de Youtube.

Después de eso y ya superados sus problemas legales, Tacher trabaja tanto en México como en Estados Unidos y ahora fue elegido para conducir "¿Apostarías por mí?”

Así se puede ver "¿Apostarías por mí?”, el nuevo reality sow de TelevisaUnivision?

En un comunicado de TelevisaUnivision, se informan los detalles tanto de los conductores como de los horarios de transmisión.

“Los shows diarios en vivo serán conducidos por Alejandra Espinoza y Alan Tacher. En Estados Unidos se transmitirán los domingos en simultáneo por Univision y ViX . De lunes a viernes por UNIMÁS y ViX”.

También se informó que se podrán sintonizar los shows de domingo en las estrellas y, por supuesto, vivir la experiencia completa en ViX. El resto de Latinoamérica podrá disfrutar todo el contenido exclusivamente en ViX.

¿Apostarías por mí? Alan Tacher
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
