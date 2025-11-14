Aracely Arámbula desesperada ante el secuestro de su perrita: “Nos extorsionaron, jugaron con nuestro dolor”

“Hay personas que decidieron quedarse con ella, que la vieron perdida, confundida, asustada… y en vez de ayudarla, decidieron aprovecharse”.

La actriz Aracely Arámbula utilizó sus redes sociales para dar a conocer una terrible noticia que tiene sumergida a su familia en la tristeza: su perrita ‘Lily’, de raza Pomeranian, fue secuestrada.

‘La Chule’ narró cómo comenzó la pesadilla que viven. Indicó que inicialmente la cachorra se perdió y cayó en manos de las personas equivocadas, quienes lejos de devolvérselas, eligieron quedársela y aprovecharse de la situación.

“El secuestro de mi perrita ‘Lily’ nos ha destrozado como familia. Ver a su hermano ‘Güerito’ buscarla entre los juguetes, olfatear la casa cada vez que escucha su nombre… duele más de lo que puedo explicar”, se lee en la publicación de Aracely.

Y añadió que los secuestradores sí se contactaron con ella, pero prefirieron continuar extorsionándola, “jugaron con nuestro dolor, se burlaron de nuestro dolor”.

“Me despierto con la mandíbula apretada de tanto contener la angustia, soñando una y otra vez con el día en que se la llevaron, con su carita, con la esperanza de volver a verla correr hacia mí. Hay personas que decidieron quedarse con ella, que la vieron perdida, confundida, asustada… y en vez de ayudarla, decidieron aprovecharse. Nos extorsionaron, escribió la también cantante.

Trascendió que ‘Lily’ está extraviada desde el pasado mes de julio y la última vez que se le vio fue en la colonia Agua Azul, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Se desconocen más detalles de la sustracción de la perrita, sin embargo, Arámbula alzó la voz y manifestó que no descansará hasta reencontrase con su querida mascota.

“No me voy a quedar callada. No voy a ser una víctima que guarda silencio, mientras ellos disfrutan lo que no les pertenece. Yo no puedo, ni quiero rendirme, porque lo que siento por ‘Lily’ no se apaga, no se olvida. Mi amor por ella me sostiene, mi lealtad me obliga a seguir buscándola. Y sé que, donde esté, ella también me está esperando”, finalizó ‘La Chule’.