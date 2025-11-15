Mar Contreras da la cara tras duras críticas y confirma que seguirá en ‘Mentiras el musical’

Desde que debutó en Monterrey como ‘Daniela’ en la obra de teatro ‘Mentiras, el musical’, Mar Contreras recibió una ola de críticas por su desempeño.

Hubo quienes cuestionaron su voz y falta de ensayos, pues señalaron que el papel le había quedado grande. Incluso Marta Guzmán se sumó a los comentarios y el marido de Mar salió en su defensa.

Pero ahora es Mar Contreras quien dio la cara en una transmisión en vivo por TikTok y dejó algo muy en claro:

“No soy una persona que viva del conflicto, ni generarlo. Si están conmigo, no generemos más conflicto. La vida es así, y entre más vayas avanzando, más gente va a querer que no lo hagas”, dijo Mar.

“Siempre hay que ver para adelante. No hay punto de retorno. Lo único que nos queda es seguir adelante porque ya no hay cómo ir para atrás”, dijo la actriz, exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’.

Mar Contreras cuestiona si debe acostumbrarse al odio de redes sociales.

Mar fue honesta: “Yo no estoy acostumbrada a estas situaciones. Sé que mis demás amigos y compañeros que están creciendo en redes, como Aarón y Aldo, supongo que se acostumbra. Ustedes díganme, ¿uno se tiene que acostumbrar al hate?”.

“Es raro, pero si algo tengo muy claro es que la vida hay cosas que están peores”, dijo Mar Contreras.

Mar Contreras Edson Vázquez

Incluso mencionó a Elaine Haro: “Es una chava super talentosa y no creo que haya tenido que rescatar nada, cada quien hizo su trabajo; todas mis compañeras son maravillosas”.

“Que nadie nos haga dudar sobre nosotros. Y el único poder que debemos tener es el nuestro, el poder seguir soñando, creciendo, el poder de lograr lo que nos merecemos, merecemos una vida bonita, un amor bonito, que nadie nos quite ese derecho”.

Y aunque haya quienes la critiquen, Mar Contreras confirma que sigue en la obra de ‘Mentiras el musical’ y que se presentará en las funciones de la Ciudad de México y Toluca.