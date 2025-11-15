Suscríbete
William Levy regresa a Televisa: esta es su nueva película y cómo verla

El actor cubano es también el productor a través de su empresa Levy Enterteinment

November 15, 2025 • 
Alejandro Flores
william levy.jpg

William Levy y Fabiola Guajardo

ViX

William Levy decidió que su regreso al cine fuera con un rodaje en España.

Y decidió que fuera también su regreso a Televisa a través de la plataforma de ViX. El actor cubano que hizo carrera en México con telenovelas como “Sortilegio” al lado de Jacqueline Bracamontes, tiene claras sus razones para ambas decisiones.

“Estoy encantado de estrenar mi primera película rodada en España y de hacerlo junto a ViX, un servicio que conecta de forma especial con el público hispanohablante”.

¿De qué trata la nueva película de William Levy?

La película se llama Bajo el volcán, en la cual Levy invirtió algo más que su tiempo y talento como actor, ya que también es productor ejecutivo.
En un comunicado William explicó que fue rodada en Tenerife y que es una combinación de romance y acción en medio de una catástrofe natural.

En la ficha de su sinopsis, se describe que la trama gira en torno a la historia del Capitán Mario Torres (William Levy), un piloto militar y experto en evacuaciones que llega a la isla, tras registrarse varios movimientos sísmicos y declararse la zona en alerta.

“Aunque el volcán parece haberse calmado, Dani (Maggie Civantos), una vulcanóloga, advierte que se trata de una falsa calma. Nadie le hace caso… hasta que la erupción finalmente estalla. En medio del peligro y la incertidumbre, ambos se verán atrapados entre la fuerza de la naturaleza y la de sus propios sentimientos”.

¿Dónde ver la nueva película de William Levy?

El filme se podrá ver de manera exclusiva en México y en Estados Unidos a través de la plataforma de ViX. Para Levy es el regreso a las pantallas de la televisora que le dio fama con las telenovelas, luego de dos años de ausencia.
La última vez que estuvo en la pantalla de ViX y de TelevisaUnivision fue en 2023 con la miniserie Montecristo.

William Levy.png

William Levy en la película “Bajo el volcán”

ViX

La película es dirigida por drigida por Martín Cuervo (La Bandera, Todos lo hacen) y cuenta con las actuaciones de Fabiola Guajardo (Los ricos también lloran), Adriana Torrebejano (Muertos S.L.), Elia Galera (Zorro), Marga Arnau (Invasión), Antón Lofer (La Bandera) y Pino Montesdeoca (Way Down).
El filme tuvo ya un estreno en cines comerciales de España y esta semana se hará la presentación en ViX.

William Levy Televisa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
