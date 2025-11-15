Latin Grammy: Nodal le hace el mismo desplante a Angela Aguilar que le hizo a Cazzu en 2023

Ángela Aguilar fue una de las más emocionada con el triunfo de Nodal en los premios Grammy Latinos

En su cuenta de Instagram publicó un mensaje en el que señala que el momento fue aún más especial porque en esa misma categoría estuvo nominado su papa Pepe Aguilar.

“Felicidades papá. Felicidades Christian. A veces “orgullosa” se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo”, publicó Aguilar.

Sin embargo, hubo dos momentos que sucedieron en diferentes momentos de los Grammy y que fueron señalados por sus seguidores y sus odiadores.

El primero fue dentro de la gala de premiación y fue justo después de que Nodal recibió el premio a Mejor álbum de música ranchera o mariachi.

Cuando regresó a su lugar, abrazó a Pepe pero no a Ángela, quien incluso había hecho el movimiento para darle un beso.

¿Por qué Nodal no se dejó besar por Ángela Aguilar?

El segundo momento incómodo fue durante la alfombra roja previa. Nodal y Ángela desfilaron obviamente juntos pero en alguna de sus paradas para posar ante los fotógrafos, ella intentó besarlo. Nodal lo que hizo fue mover la cara para que eso no sucediera.

Lo curioso es que esa misma actitud tuvo hace dos años, cuando desfiló por la alfombra roja en compañía de Cazzu, su pareja de entonces.

No besó a ninguna X

No obstante, Ángela Aguilar nunca perdió la actitud de alegría y en el mensaje que publicó en sus historias de Instagram recalcó que la noche fue perfecta.