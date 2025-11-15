Suscríbete
Latin Grammy: Nodal le hace el mismo desplante a Angela Aguilar que le hizo a Cazzu en 2023

Christian y su esposa Ángela vivieron dos momentos tensos; sin embargo, ella asegura que fue feliz durante la ceremonia

November 14, 2025 • 
Alejandro Flores
nodal y angela aguilar (1).jpg

Nodal y Ángela Aguilar

Instagram

Ángela Aguilar fue una de las más emocionada con el triunfo de Nodal en los premios Grammy Latinos

En su cuenta de Instagram publicó un mensaje en el que señala que el momento fue aún más especial porque en esa misma categoría estuvo nominado su papa Pepe Aguilar.
“Felicidades papá. Felicidades Christian. A veces “orgullosa” se queda corta para lo que siento por ustedes. Mi familia, la de siempre y la que la vida me regaló, ha sido un ejemplo constante de entrega, de trabajo y de amor por lo que hacen. Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo”, publicó Aguilar.
Sin embargo, hubo dos momentos que sucedieron en diferentes momentos de los Grammy y que fueron señalados por sus seguidores y sus odiadores.

Lo que sabemos del divorcio de Angélica Vale
mhoni vidente otto padron.jpg
Famosos
Otto Padrón se casará en cuanto se divorcie de Angélica Vale: Mhoni Vidente sabe con quién
La tarotista duda que el divorcio sea en buenos términos y predice que pelearán por dinero
November 12, 2025
 · 
Alejandro Flores
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
Después de 14 años de casados, su historia llegó a su fin.
November 09, 2025
 · 
TVyNovelas
angelica-vale-divorcio--.jpg
Famosos
Angélica Vale se enteró de la demanda de divorcio mientras cenaba con Otto Padrón
Aunque se separen legalmente, seguirán siendo familia y mantendrán la convivencia por sus hijos.
November 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero
angelica-vale-otto-padron-divorcio--.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón no planeaban casarse: Del ‘odio’ al amor y después al divorcio
Cuando se conocieron, a ella le cayó muy mal quien después sería el padre de sus hijos.
November 10, 2025
 · 
MrPepe Rivero

El primero fue dentro de la gala de premiación y fue justo después de que Nodal recibió el premio a Mejor álbum de música ranchera o mariachi.
Cuando regresó a su lugar, abrazó a Pepe pero no a Ángela, quien incluso había hecho el movimiento para darle un beso.

¿Por qué Nodal no se dejó besar por Ángela Aguilar?

El segundo momento incómodo fue durante la alfombra roja previa. Nodal y Ángela desfilaron obviamente juntos pero en alguna de sus paradas para posar ante los fotógrafos, ella intentó besarlo. Nodal lo que hizo fue mover la cara para que eso no sucediera.
Lo curioso es que esa misma actitud tuvo hace dos años, cuando desfiló por la alfombra roja en compañía de Cazzu, su pareja de entonces.

nodal y angela aguilar.jpg

No besó a ninguna

X

No obstante, Ángela Aguilar nunca perdió la actitud de alegría y en el mensaje que publicó en sus historias de Instagram recalcó que la noche fue perfecta.

Ángela Aguilar
 Nodal Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
