Suscríbete
Famosos

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad se despiden con un beso de Las estrellas bailan en Hoy

Hija de Joan Sebastian sale de

November 14, 2025 • 
TVyNovelas
marcelia-figueroa-estrellas-0.jpg

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad se despiden con un beso

José Luis Ramos

Marcelia Figueroa fue la primera celebridad confirmada para la temporada 2025 de Las estrellas bailan en Hoy, pero este viernes 14 de noviembre, fue eliminada de la competencia luego de semanas de esfuerzo y bailes con Mauricio Abad.

Marcelia entró con el apoyo de Maribel Guardia, pues convivían ya que ella tenía excelente relación con el fallecido Julián Figueroa.

marcelia-figueroa-estrellas-.jpg

Marcelia Figueroa

José Luis Ramos

Las calificaciones y los votos del público no fueron suficientes para que Marcelia y Mauricio se quedaran en la competencia.

marcelia-figueroa-estrellas-3.jpg

Las estrellas bailan en Hoy

José Luis Ramos

marcelia-figueroa-estrellas-1.jpg

Las estrellas bailan en Hoy

José Luis Ramos

marcelia-figueroa-estrellas-4.jpg

Las estrellas bailan en Hoy

José Luis Ramos

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
November 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
November 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
November 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
November 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero

La sorpresa fue que, durante la mañana, se dieron tremendo beso ante las cámaras ... Ya se habían lanzado miradas, comentarios y algunos momentos que sugerían un romance entre ellos.

“La he pasado bien, me llevo grandes amigos, me encontré a Mau. Siento que crecí y aprendi mucho, y me llevo la satisfacción de saber que soy mejor que ayer”, dijo Marcelia Figueroa.

Marcelia Figueroa Las Estrellas Bailan en Hoy
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Rocío-Sánchez-Azuara-bolso.jpg
Famosos
A Rocío Sánchez Azuara le regresan el costoso bolso que le robaron y exhibe al ladrón
November 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lucerito-Mijares.jpg
Famosos
Lucerito Mijares impacta con un drástico cambio de look: “luce más escotada y se ve preciosa”
November 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
José-Manuel-Figueroa.jpg
Famosos
Se pierden los tres perros de José Manuel Figueroa y aparecen en otro estado: “No sé cómo llegaron allá”
November 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Esposa de Facundo fue hospitalizada de emergencia
Famosos
Hospitalizan de emergencia a Esmeralda Palacios, ex de Facundo; le explota un implante
November 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alex-Vesia.jpg
Virales
Famoso beisbolista y su esposa comparten devastadora noticia: su bebé recién nacida murió
Alex Vesia, lanzador de Los Dodgers, esperaba a su primer bebé.
November 14, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
nodal.jpg
Famosos
Nodal le gana a Pepe Aguilar en los Grammy; ¿le agradeció a su esposa Ángela Aguilar?
Christian fue premiado con el trofeo en la categoría de Mejor álbum de ranchero o mariachi
November 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
juan gabriel (4).jpg
Series y Cine
Juan Gabriel: ¿Que decía el informe policíaco del día de su muerte? “Estaba vivo”, revela documental de ViX
El documental “Divo o Muerto” sigue las pistas detrás de la teoría de que Juan Gabriel fingió su muerte
November 14, 2025
 · 
Alejandro Flores
luis miguel baby o.jpg
Famosos
Así recuerda el dueño del Baby’O a Luis Miguel y lo que pasaba cuando estaba en Acapulco
Lalo Cesarman tiene muy claro si Luis Miguel alguna vez cantó en la discoteca a la que entraba en shorts
November 14, 2025
 · 
Alejandro Flores