Marcelia Figueroa y Mauricio Abad se despiden con un beso de Las estrellas bailan en Hoy

Marcelia Figueroa fue la primera celebridad confirmada para la temporada 2025 de Las estrellas bailan en Hoy, pero este viernes 14 de noviembre, fue eliminada de la competencia luego de semanas de esfuerzo y bailes con Mauricio Abad.

Marcelia entró con el apoyo de Maribel Guardia, pues convivían ya que ella tenía excelente relación con el fallecido Julián Figueroa.

Las calificaciones y los votos del público no fueron suficientes para que Marcelia y Mauricio se quedaran en la competencia.

La sorpresa fue que, durante la mañana, se dieron tremendo beso ante las cámaras ... Ya se habían lanzado miradas, comentarios y algunos momentos que sugerían un romance entre ellos.

“La he pasado bien, me llevo grandes amigos, me encontré a Mau. Siento que crecí y aprendi mucho, y me llevo la satisfacción de saber que soy mejor que ayer”, dijo Marcelia Figueroa.