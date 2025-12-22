Suscríbete
Se confirma ganador de La Granja y si despidieron a Adal Ramones para la siguiente temporada

El reality show enfrentó en el segmento final a Alfredo Adame y Eleazar Gómez

Diciembre 21, 2025
la garnja final.jpg

Eleazar Gómez y Alfredo Adame

Instagram

La Granja VIP temirnó con el anuncio del ganador de 2 millones de pesos pero también con la incógnita de qué pasará con Adal Ramones y Kristal Silva en su papel de conductores.

El programa que puso fin a 10 semanas de competencia en la granja comenzó con la eliminación de La Bea, quien salió del reality show como “La quinta finalista”.
La standupera fue recibida por su novio, quien es emocionó hasta las lágrimas.
La siguiente eliminada fue Kim Shantal, quien fue recibida en el foro por su mamá, con quien intercambio emotivas palabras de cariño y agradecimiento.
Para el último eliminado, y con 170 millones de voto hasta ese momento, resultó que el menos votado fue César Doroteo.

“Muchas gracias al Patrón por sus palabras, por su culpa estuve llorando allá atrás”, le dijo César Doroteo a El Patrón cuando llegó al foro.

Pro sin duda lo más emotivo de su salida fue el reencuentro con su novio; se abrazaron, lloraron y se dieron un beso.

“Quiero que estés conmigo el resto de mi vida”, le dijo Teo.

La “contratación” de Adal Ramones

En ese momento, Adal Ramones hizo una broma sobre los animales de La Granja y lo relacionó con su posible contratación para la segunda edición de La Granja VIP.

“Los animales ya firmaron su contrato para el siguiente año... y Kristal y yo todavía no firmamos”.

Pero luego rectificó y con seriedad declaró: “Pero vamos a firmar, vamos a firmar”.

¿Quién ganó los 2 millones de pesos de La Granja VIP?

La final enfrentó entonces a Alfredo Adame y Eleazar Gómez, quienes en su última declaración como granjeros, decidieron agradecer a sus fans por los votos que les permitieron llegar hasta el final.
Alfredo Adame se emocionó al comprobar, dijo, que ser viejo está de moda.

“Hay Alfredo Adame para rato”, dijo lapidario.

Eleazar Gómez lo que hizo fue repetir su grito de poder.
La votación llegó a los 189 millones de votos y el que obtuvo el mayor porcentaje fue Alfredo Adame, quien dijo sentirse “el hombre más feliz del mundo”.

Eleazar Gómez, ya una vez en el foro, se dirigió al público para agradecer la oportunidad de volver a la televisión.

“Ustedes saben lo que significa”, dijo en relación a que ha sido difícil para él recuperar la fama y popularidad luego del problema legal que enfrentó por violencia machista.

La Granja VIP Alfredo Adame
 Eleazar Gómez
