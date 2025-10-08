Suscríbete
‘La Granja VIP': ¿Dónde se ubica el ‘reality rural’ y qué actividades tendrán los participantes?

Serán dieciséis famosos los que dejarán la comodidad por enfrentarse a tareas del campo durante diez semanas de convivencia extrema.

October 08, 2025 • 
Ericka Rodríguez
La-granja-vip.jpg

El nuevo reality de Azteca se localiza en el Ajusco.

Las tareas diarias como ordeñar, limpiar estiércol o alimentar a los animales avivará la tensión y alianzas que surjan en el reality.

El nuevo reality de Azteca promete una convivencia extrema en donde dieciséis famosos dejarán la comodidad de su vida diaria para adentrarse en un entorno rural donde las tareas de campo serán las protagonistas.

Ante la duda de usuarios en redes sociales sobre donde se localizan las instalaciones de ‘La Granja VIP’, se confirmó que la sede será un predio rural en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México, diseñado para sumergir a los participantes lejos de reflectores y alfombras rojas.

Los participantes deberán dormir en catres, cocinas con los elementos que consigan producir y enfrentarse a las inclemencias del tiempo como la lluvia, el sol y el lodo.

‘La Granja VIP’ cuenta con establos donde habrá gallinas, vacas, cerdos y caballos, además de campos destinados a la siembra y cosecha, y cercas que requieran arreglos.

El entorno se describe como “idílico pero duro”, lleno de naturaleza como huertos, senderos y corrales, que buscan fomentar la colaboración así como el conflicto entre participantes, y todo registrado por decenas de cámaras que transmitirán en vivo cada momento.

Las tareas diarias como ordeñar, limpiar estiércol o alimentar a los animales avivará la tensión y alianzas que surjan en el reality.

El propio show no es nuevo, pues es una adaptación de un formato internacional producido por Fremantle, que se ha realizado en más de 50 países y en su versión para México serán dieciséis los famosos y figuras públicas las que acepten el reto.

Los concursantes se convertirán en ‘granjeros’ que deberán asumir tareas propias del campo como sembrar y cosechar alimentos, además de limpiar establos, cargar leña, cuidar animales y ordeñar vacas durante 10 semanas donde los concursantes estarán aislados del mundo exterior.

Las cámaras que estarán encendidas las 24 horas del día detectarán los retos físicos y emocionales que pondrán a prueba la resistencia, pericia y relaciones interpersonales.

Sin acceso a lujos ni asistentes, ‘La Granja VIP’ busca exponer el lado más humano y vulnerable de las estrellas. Las dinámicas incluyen premios, castigos y la elección semanal de un ‘capataz’, figura que otorgará beneficios dentro de la competencia.

Como en la mayoría de los realities, cada semana el público tendrá la oportunidad de votar para decidir quién abandona la granja, hasta llegar al ganador final.

El proyecto será conducido por Adal Ramones, acompañado por Kristal Silva y Alex Garza, mientras que el panel de críticos estará integrado por Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio. La producción promete drama, polémicas y momentos impredecibles, en competencia directa con otros formatos como ‘La Casa de los Famosos México’.

‘La Granja VIP’ se estrenará el domingo 12 de octubre de 2025 en Azteca Uno y las galas de eliminación se transmitirán en vivo cada domingo por la noche. Los resúmenes y enlaces diarios también estarán disponibles en el mismo canal.

Además, los seguidores del programa podrán ver la transmisión 24/7 a través de la plataforma Disney+.

La Granja VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
