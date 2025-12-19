Suscríbete
Los 4 hombres que han engañado a Doménica Montero en sus distintas versiones

Aunque no todas han tenido el mismo título, esta telenovela ha conservado en cada una de sus cuatro versiones al villano que deja plantada a la protagonista en el altar

Diciembre 18, 2025 • 
Alejandro Flores
diego amozurrutia.jpg

Diego Amozurrutia es Max

ViX

Desde el primer día Angelique Boyer la ha mencionado como un proyecto “mágico”.

Se refiere a que luego de 45 años, Televisa retoma un clásico del melodrama: Doménica Montero, historia original de Inés Rodena.
A lo largo de estas 4 décadas y media, se ha desarrollado una historia de remakes exitosos que dan cuenta de lo importante que es Doménica para la televisión mexicana.
La telenovela original de 1979 se llamó “Doménica Montero”, con Iran Eory como protagonista pero luego vinieron las versiones de Angélica Rivera y Lucero, en donde se cambió no solamente el título de la telenovela, también del personaje.
Este viernes se estrena por ViX la nueva versión de este melodrama, ahora protagonizado por Angelique Boyer y con ese motivo recordamos a uno de los personajes clave de la historia: el hombre que la enamora y luego la deja plantada en altar.

El galán incipiente de “Doménica Montero”

Gastón Tusset era un principiante de las telenovelas cuando se ganó el personaje de Max Ordoñez Pérez. Hasta antes de interpretar a este villano, apenas había tenido un par de participaciones en teatro y televisión.
Tusset, sin embargo, construyó un Max seductor e irresistible, cómplice de Raquel Olmedo y despiadado al momento de engañar a Doménica, que en esa versión de 1979 fue interpretada por Irán Eory.

Un hombre mentiroso

“Un hombre jamás debe engañar a una mujer”, le dice Mauricio Padilla a Regina Villarreal. El primero es interpretado por Eduardo Santamarina y la segunda es Angélica Rivera.
Para Santamarina, Mauricio Padilla fue uno de los personajes que lo elevaron al estatus de estrella pero también, confesaría él mismo años más tarde en una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado, la etapa en la que caería en la adicción al alcohol.

El galán desalmada

La tercera versión de Doménica Montero se llamó “Soy tu dueña”, protagonizada por Lucero y en la cual el nombre de la protagonista volvió a cambiar: ahora se llama Valentina.
Lo que no cambia es que cae en las redes de un malvado hombre que la planta en el altar, que en este caso es interpretado por David Zepeda y se llama Alonso Peñalvert.
Esta tercera versión tiene una escena icónica: cuando Zepeda en el personaje de Alonso y Fernando Colunga como José Miguel pelean a golpes por el amor de Valentina.

El nuevo Max

La cuarta versión de este melodrama estará muy apegado al original de 1979. Se retoma el título y por tanto el nombre de la protagonista y también el del villano, que ahora recae en Diego Amozurrutia.
El actor ha dicho que esta es una oportunidad que encaró como el reto más importante de su carrera hasta ahora.

@diego_amozmx

Diego Amozurrutia • Semana 5 en Domenica Montero 🐎🐴🎬🎭 “Max” @diego_amoz #DomenicaMontero Quien ya quiere que sea el 2026 MG ❤️Repost 🔄 😍🤩🫦 ♍︎ ♍︎ ♍︎ ♍︎ ♍︎ ♍︎ ♍︎ ♍︎ ♍︎ ♍︎ ♍︎ ♍︎ ♍︎ ✌♫♪˙❤‿❤˙♫♪✌ 𝔻𝕀𝔼𝔾𝕆 𝔸𝕄𝕆ℤ𝕌ℝℝ𝕌𝕋𝕀𝔸 ~ 𝔻𝕀𝔼𝔾𝕆 𝔸𝕄𝕆ℤ 🐺 #DiegoAmoz #DonPatrón #Cabo #QueTeVayaBien #EllaEs #Actor #Cantante #Amozers🤟 #teamwork

♬ sonido original - Diego Amoz 🎶🎤👩‍🎤

Doménica Montero Diego Amozurrutia
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
