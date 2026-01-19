¿Quiénes son los villanos que le hacen la vida imposible a Angelique Boyer en “Doménica Montero”?

Sebastián Rulli está convencido de que con “Doménica Montero”, Angelique Boyer se ha ganado el título de “Reina de las telenovelas”.

Así lo escribió en el mensaje de Instagram de Angelique en el que la actriz anuncia que hoy se estrena este nuevo melodrama por las estrellas.

Rulli es pareja de Angelique desde hace más de una década, por lo que su mensaje estaba lleno también de amor.

Pero lo cierto es que “Doménica Montero” es una historia que se ha adaptado varias veces desde 1970 y siempre ha significado un salto hacia el estrellato en las carreras de sus protagonistas.

Boyer protagoniza esta nueva versión producida por Carlos Bardasano, en la que se conserva la línea argumental de Inés Rodena pero con algunas adaptaciones importantes.

“Es una historia de traición y venganza, de amor y redención, sobre una mujer que cae desde lo más alto solo para descubrir que su verdadera fuerza no proviene de su apellido ni de su fortuna, sino de su capacidad de renacer”, se lee en la sinopsis oficial.

Pero esa capacidad de renacer se ve obstaculizada por tres villanos a los ue Doménica debe vencer con algo más que buena voluntad.

Aquí te los presentamos.

Kiara Salerno Rivas, interpretada por Scarlet Gruber

Es la prima vanidosa y seductora de Doménica. Ama la vida de lujos, pero no le gusta trabajar. Es de personalidad extrovertida, hipócrita, apasionada e impulsiva. Busca llamar la atención en todo momento.

Finge ante todos querer a Doménica como a una hermana, pero en realidad le tiene envidia, anhela ser como ella y desea todo lo que Doménica ha conseguido. Se niega a reconocer que lo que vive es conciencia de sus decisiones y siempre busca culpables.

Scarlet Gruber es la prima envidiosa Televisa

Para ella, Doménica le robó el amor de su madre y de cuanto hombre quiso ella conquistar. En un viaje a Las Vegas inicia una relación apasionada con Max Languer y hace que conozca y enamore a Doménica para estafarla.

Max Languer de la Vega, interpretado por Diego Amozurrutia

Hombre interesante, conquistador, astuto e hipócrita. Empresario restaurantero con un pasado delictivo, el cual incluye estafar abiertamente a mujeres vulnerables.

Conoce a Kiara en un viaje y descubren que tienen una gran química, pero ella prefiere que él se case con su prima Doménica y que la estafe.

Max Langer engaña a Doménica y la estafa Televisa

Su verdadero nombre es Martín González Santos. Con la ayuda de Kiara, Max logra comprometerse con Doménica y sacarle una fortuna, pero la bondad y generosidad de ésta hacen que él se enamore verdaderamente y decida causarle el menor daño posible, alejándose de ella.

Gerardo Peña López, interpretado por Brandon Peniche

Capataz y administrador de la hacienda de Doménica. Tío de Nieves. Es el típico macho, atractivo y cruel. Usa su astucia e ingenio para beneficio propio.

Llegó a la hacienda de Doménica cuando estaba abandonada y la volvió muy productiva quedándose las ganancias, mientras hace creer al padrino de Doménica que el lugar es caro e improductivo.

Genaro Peña López Televisa

Con la llegada de Doménica teme ser descubierto y perder sus negocios chuecos. Intenta asustarla para que se vaya, pero ella lo doblega y termina amándola.

