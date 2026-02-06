Suscríbete
Brenda Bezares acusa de malagradecidos a Adrián Di Monte y Nuja Amar: "¡Les pagamos cuentas en Madrid!”

La guerra estalló después de una broma sexual de Mario Bezares hacia Nuja y Adrián

Alejandro Flores
Brenda Bezares estalló y Nuja no soportó la presión

La guerra estalló en "¿Apostarías por mí?”.

Y los contendientes son dos parejas que hasta hace unas horas eran aliadas y se habían prometido apoyo mutuo en caso de ser nominados.
Pero del amor al odio solo hubo una broma, la cual comenzó cuando Adrián di Monte y Nuja Amar fueron sentenciados a dormir en la bodega, el espacio menos cómodo de la villa, pero también el que ofrece mayor privacidad.
El miércoles, Mario Bezares soltó una broma que provocó la ira de Adrián y el enojo de Nuja: insinúo que habían tenido sex0 oral e hizo una pantomima para simular el acto enfrente de Nuja.

"¡Viejo cochino, cállese!”, le gritó Di Monte.

Ese pleito parecía, sin embargo, que había quedado superado cuando Mayito pidió disculpas a Nuja Amar. No fue así. este jueves, durante la nominación cara a cara, Adrián di Monte sacó el tema nuevamente.
“Es un viejo rabo verde y cruzó límites que no se deben cruzar”, dijo el actor.

El pleito revive

Después de la gala, la guerra arreció. Brenda Bezares se indignó por el hecho de que Adrián y Nuja comentaron el incidente durante el programa en vivo que se transmite en televisión abierta.

Recordamos “La fea más bella”

Vigésimo aniversario de la telenovela protagonizada por Angélica Vale y ganó 6 premios TVyNovelas

jose jose.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Un libro de oraciones y un nebulizador acompañaban siempre a José José
Enero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale jaime camil.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Angélica Vale NO recuerda la primera vez de Lety y don Fernando en la cama
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale.jpg
Telenovelas
5 telenovelas en las que Angélica Vale tuvo un final feliz
Noviembre 12, 2025
 · 
Alejandro Flores

En su cama, y sin que estuvieran presentes Adrián ni NUja, Brenda despotricó en su contra.

“Qué innecesario, de veras, ¿para qué lo sacan a relucir”.

La guerra de los Bezarez contra los Di Monte

Beta Mejía y Alejandra Jaramillo, que son sus aliados dentro de la villa, le dieron la razón y le preguntaron: ¿No eran sus amigos?
Brenda Bezatres explotó:

“Se supone que sí, que éramos amigos, ayer en la tarde estábamos bien. Los conocimos en Madrid ¡les pagamos cuenta!”.

Minutos más tarde, Nuja y Adrián se acercaron a ella para tratar de solucionar las cosas pero resultó peor: Mayito llegó después y tuvo un enfrentamiento verbal con Adrián.
“No te perdonó”, dijo Di Monte.
“Hasta aquí llegamos”, replicó Mayito.

Mientras tanto, Brenda estalló: “Estoy hasta la mad... yo ya me quiero ir”.

¿Apostarías por mí? Mario Bezares Adrián Di Monte
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
