7 telenovelas que ya queremos ver: Estos son los próximos estrenos de Televisa para 2026

El 2026 no será un año cualquiera para la televisión en México. Será, más bien, una temporada de reencuentros largamente esperados, de apuestas narrativas que dialogan con la nostalgia y de formatos que buscan redefinir el entretenimiento en un ecosistema cada vez más competitivo.

La industria parece haber entendido que el público quiere historias intensas, personajes reconocibles y, sobre todo, emoción auténtica.

Desde melodramas de alto calibre hasta realities que monopolizan la conversación digital, la oferta incluye nombres que pesan y títulos que despiertan curiosidad.

A continuación, hacemos un recorrido por los estrenos más relevantes de las telenovelas en las estrellas.