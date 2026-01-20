7 telenovelas que ya queremos ver: Estos son los próximos estrenos de Televisa para 2026

El 2026 no será un año cualquiera para la televisión en México. Será, más bien, una temporada de reencuentros largamente esperados, de apuestas narrativas que dialogan con la nostalgia y de formatos que buscan redefinir el entretenimiento en un ecosistema cada vez más competitivo.
La industria parece haber entendido que el público quiere historias intensas, personajes reconocibles y, sobre todo, emoción auténtica.
Desde melodramas de alto calibre hasta realities que monopolizan la conversación digital, la oferta incluye nombres que pesan y títulos que despiertan curiosidad.
A continuación, hacemos un recorrido por los estrenos más relevantes de las telenovelas en las estrellas.
Doménica Montero
PRODUCTOR: Carlos Bardasano.
ESTRENO: 19 de enero a las 21:30 horas por las estrellas.
Angelique Boyer vuelve al territorio que mejor conoce: el del melodrama intenso y pasional. Tras más de dos años alejada del género, la actriz encarna a Doménica Montero, una empresaria poderosa, sofisticada y herida, en una reinterpretación contemporánea del clásico La dueña. Bajo la producción de Carlos Bardasano, esta historia revisita los códigos del drama tradicional con un lenguaje visual más actual y un ritmo narrativo acorde a los nuevos públicos.
Acompañada por Marcus Ornellas, Brandon Peniche y Scarlet Gruber, Boyer construye un personaje marcado por la humillación y la revancha emocional. Abandonada en el altar, Doménica huye del escándalo social para refugiarse en la hacienda familiar, un espacio cargado de recuerdos, silencios y cuentas pendientes. Ahí, el amor y el rencor se entrelazan en una trama donde el poder femenino es el eje central.
Hermanas, un amor compartido
PRODUCTORA: Silvia Cano.
ESTRENO: 2 de febrero a las 20:30 horas por las estrellas.
El drama familiar alcanza nuevas dimensiones en Hermanas, un amor compartido, adaptación mexicana de la exitosa serie turca Annem (No llores mamá). Adriana Louvier y Danna García encabezan el reparto como dos hermanas cuya relación, aparentemente indestructible, se quiebra por un secreto que involucra maternidad, culpa y sacrificio.
La historia se centra en Rebeca y Mónica, unidas por la sangre, pero separadas por decisiones del pasado. Aura, la hija biológica de una y criada por la otra, se convierte en el epicentro de un conflicto que cuestiona qué pesa más: el lazo biológico o el amor construido día a día. Con Osvaldo Benavides en un papel clave, esta producción apuesta por la emoción contenida y los dilemas morales que interpelan directamente al espectador.
Corazón de Oro
PRODUCTOR: Pedro Ortíz de Pinedo.
ESTRENO: 2 de marzo a las 18:30 horas por las estrellas.
Inspirada en una telenovela portuguesa, Corazón de oro llega como una historia de pasiones soterradas y secretos que atraviesan generaciones. Mayrín Villanueva interpreta a Luz, una mujer marcada por un triángulo amoroso vivido en su juventud, cuando se vio atrapada entre dos hermanos herederos de un poderoso imperio vinícola.
Gabriel Soto, Rafael Novoa y Gala Montes completan el elenco de este melodrama que se mueve entre el pasado y el presente, revelando cómo las decisiones de ayer determinan los conflictos de hoy. El reencuentro con los Arango Nova y la presencia de Catalina, la hija de Luz, detonan una serie de revelaciones que ponen a prueba la lealtad, el perdón y la capacidad de amar de nuevo.
Mi rival
PRODUCTORA: Carmen Armendáriz
ESTRENO: 30 de marzo a las 21:30 horas por las estrellas.
El amor prohibido vuelve a escena en Mi rival, una versión moderna de La malquerida que traslada el conflicto a un entorno campirano cargado de tensión emocional. Sebastián Rulli da vida a Renato, el hombre que, sin proponérselo, se convierte en el objeto de deseo de una madre y su hija.
Alejandra Barros y Ela Velden interpretan a Paloma y Bárbara, dos mujeres unidas por la sangre pero enfrentadas por una pasión que amenaza con destruirlas. La serie explora los límites del deseo, la rivalidad femenina y las grietas de la moral familiar, con una narrativa intensa que promete polémica y altas dosis de drama.
Somos familia
PRODUCTOR: Nacho Sada.
ESTRENO: 26 de mayo a las 20:30 horas por las estrellas.
Oka Giner y David Zepeda protagonizan Somos familia, una telenovela que pone el foco en la búsqueda de identidad y la reconstrucción de los vínculos afectivos. Verónica, una periodista marcada por la decisión de haber dado a su hija en adopción, se infiltra como empleada doméstica en la casa del hombre que, sin saberlo, cría a la joven que ella ha buscado durante años.
Joaquín, un empresario que queda a cargo de los hijos de su mejor amigo fallecido, representa la otra cara de la historia: la paternidad asumida desde el amor y la responsabilidad. El encuentro entre ambos no solo despierta un romance inesperado, sino que abre la puerta a una reflexión sobre la familia elegida y la redención emocional.
Guardián de mi corazón
PRODUCTOR: Juan Osorio.
ESTRENO: Está previsto para el segundo semestre del año.
Silvia Navarro regresa a las telenovelas con un personaje que desafía los estereotipos románticos tradicionales. En esta nueva versión de Amor en custodia, interpreta a una mujer madura, poderosa y vulnerable que se enamora de su guardaespaldas, encarnado por Daniel Arenas. La relación, marcada por la diferencia de clases y el peligro constante, se desarrolla en un entorno donde las amenazas externas intensifican la intimidad emocional.
Diego Klein y Paulina Goto completan el cuarteto protagónico, mientras Sergio Sendel y Kimberly Dos Ramos aportan antagonismo a una historia que combina romance, acción y dilemas éticos.
Hermanos coraje
PRODUCTOR: José Alberto Castro.
ESTRENO: Está previsto para el segundo semestre del año.
El clásico Hermanos coraje, basado en la obra de Janete Clair, regresa en una nueva versión que promete actualizar su espíritu rebelde para las audiencias actuales. La historia gira en torno a tres hermanos que se enfrentan al poder establecido en nombre del honor y la lealtad. Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio son los protagonistas.
Esta producción se perfila como uno de los grandes proyectos del año, en el elenco femenino están Sofía Castro, Minnie West, Mar Contreras, Dalílah Polanco y significa el gran regreso de Paty Navidad.