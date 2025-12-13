El restaurante en el que Carlos Bonavides invirtió lo que ganó con Huicho Domínguez pero ya no existe

El Premio Mayor se transmitió entre 1995 y 1996. Y su éxito fue tan avasallador que Televisa produjo al año siguiente “Salud, dinero y amor”, una secuela con el mismo protagonista: Huicho Domíniguez.

De modo que para 1998, Carlos Bonavoides, el actor que interpretó al personaje, estaba en su momento de mayor popularidad y su éxito era tan evidente que todo mundo pensaba que era igual de millonario de Huicho.

“La gente piensa que tengo mucho dinero pero el millonario es el personaje, no yo”, aclaró el actor en una entrevista con TVyNovelas en aquel año.

En esa misma charla, publicada en la revista de la primera semana de septiembre, Bonavides mostró en qué había invertido la mayor parte del dinero que ganó con las telenovelas.

La fachada del restaurante TVyNovelas

Se trata de un restaurante al que llamó Tren y Tropa, y que estuvo ubicado en el centro de Cancún. Ahora ya no existe pero en aquel 1998 Huicho lo presentó como una de sus inversiones más fuertes para garantizar el futuro de su familia.

“Este negocio es una sociedad conformada por toda la familia y yo soy el socio mayoritario porque quiero dejarle a mi familia un patrimonio. Tengo las cosas en función de mi familia”, le dijo a TVyNovelas.

Al interior del restaurante en el que Bonavides invirtió su dinero

En la revista se publicaron fotografías (de Luis Sánchez) mostrando el lugar, cuya fachada tenía una escalinata y una entrada en forma de arco. En la parte de arriba, con herrería, el nombre: “Tren y tropa”.

La temática era la revolución y de hecho, Bonavides tuvo el atrevimiento de colocar una réplica de “Sueño de una tarde dominical en la Alameda”, el famoso mural de Diego Rivera con la frase “Dios está muerto”.

El mobiliario era costumbrista TVyNovelas

El reportaje publicado por TVyNovelas explica:

“Carlos Bonavides nos invitó a Cancún para enseñarnos en qué ha invertido el dinero que hizo gracias al personaje de Huicho Domínguez. Benavides ahora es restaurantero e invierte porque está consciente de que la carrera de actuación es muy cambiante y piensa en el futuro ".

El lugar estaba decorado con motivos de la Revolución Mexicana TVyNovelas

El restaurante tenía una buena ubicación en la zona centro de Cancún pero sucumbió cuando Bonavides tuvo una crisis económica una década después.

