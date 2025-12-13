Suscríbete
Ana Martín está devastada por los 1,500 perros del Refugio Franciscano: “por favor, denles de comer”

La actriz hizo una publicación en su cuenta de Instagram sobre el caso en el que el Refugio y la Fundación Antonio Haghenbeck disputan el terreno

Diciembre 12, 2025 • 
Alejandro Flores
ana martin refugio (1).jpg

Ana Martin hizo un llamado para ayudar a los animales del refugio

Instagram

El caso del refugio franciscano, en el que se da asilo a unos 1,500 perros, se ha viralizado este viernes y alcanzó a Ana Martín, quien es conmovió por la historia y decidió apoyar la causa.

El Refugio franciscano se fundó hace 48 años y desde entonces ha funcionado con donaciones y trabajo voluntario. Se trata de un terreno boscoso ubicado en Cuajimalpa y que con el paso del tiempo ganó prestigio por el buen trató que se daba a perros y gatos.
Sin embargo, el terreno en el que se ubica no es propiedad del refugio, sino que solamente lo usaban en calidad de “comodato”. La situación se complicó en años recientes debido a que este terreno quedó en medio de una disputa legal cuando su dueño original murió.
Este jueves 11 de diciembre se ordenó el desalojo del refugio pues la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama reclama la propiedad del lugar. El Refugio, por su parte, asegura tener documentos que acreditan el comodato.

El desalojo ha generado polémica, pues los trabajadores y directivos del refugio señalan que los perros y gatos quedaron dentro del terreno sin atención ni alimentos.
La fundación, por su parte, asegura que hay 22 médicos atendiendo a los animales.

La reacción de Ana Martín

Mientras tanto, la actriz Ana Martín, quien es animalista desde hace varios años, dice que lo importante es garantizar el bienestar de los animales. En un video en el que un par de veces estuvo a punto del llanto, pide apoyo para los perros y gatos, independientemente del pleito legal por la propiedad del terreno.
“El Refugio Franciscano en Cuajimalpa un lugar lleno de amor donde muchos perritos encontraron por fin una caricia, un plato lleno y un lugar seguro está pasando por un momento doloroso”, dijo Martín.
La actriz pidió a la gente que se solidarice con los animales que viven en el refugio franciscano y que haga lo posible para difundir este caso.

Estos perritos no tienen voz, no pueden defender su hogar. Pero nosotros sí.Nos otros podemos alzar la palabra, compartir, apoyar, hacer ruido… y recordarle al mundo que la vida de un animal también vale, también siente, también ama.

Ana Martin se refirió el problema legal que actualmente enfrenta en tribunales al refugio y la fundación Haghenbeck, pero pide que por encima de cualquier consideración legal, se atienda a los animales para evitar una desgracia.

“Sabemos que hay intereses creados pero recordemos que el interés más importante es la vida de los animalitos que están allí, lo que llegue a suceder que sea pensando en el bienestar de ellos, por favor los que se han hecho cargo o los que se quieren hacer cargo que su prioridad sea la vida de todos esos angelitos que los único que nos dan es amor”.

¿Cuál es la situación legal del Refugio?

Hasta ahora, la situación legal del caso es que el Juzgado 60 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la recuperación del terreno tras una sentencia emitida por la jueza Ana Miriam Yépez, en donde se reconoció la legítima posesión del inmueble a la Fundación, según información de La Jornada.
El Refugio Franciscano, sin embargo, asegura que la sentencia se dio en circunstancias irregulares y duda también de la declaración de la Fundación en el sentido de que se atiende y alimenta a los animales.
Ana Martin no tiene duda de su petición.

“La decisión que tomen que sea con inteligencia, humanidad y con sus corazones abiertos. No los lastimen, denles de comer. Mientras se resuelve la situación, sea cual sea, piensen en ellos”.

Ana Martín
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
