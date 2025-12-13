“Me considero una bruja blanca": Mariana Seoane confiesa lo que echaría al caldero

Luego de la presentación de su más reciente material titulado “Bruja”, con el que le entra al movimiento tumbado, Mariana Seoane sigue demostrando que nada la detiene.

“Siempre he sido así, nunca me ha importado lo que digan de mí, lo que puedan pensar, yo hago lo que me gusta y tenía muchas ganas de entrarle a esto y aquí está el resultado que espero le guste al público”.

Dos mil veinticinco ha sido un año en el que la actriz y cantante tuvo que enfrentar la muerte de su madre, la señora Stella García; sin embargo, a pesar del doloroso proceso, Mariana no ha parado con su carrera y le dedica cada éxito a su mamá.

“Ella es mi inspiración y qué padre haber tenido esta mancuerna (con Rosul) y hacer este tema con mujeres exitosas, porque está mi mamá en todo eso, esa mística, la sentía, su presencia brujística con nosotros, la bruja mayor, soy esa mujer, soy ella y todo lo que hago obviamente va para ella, que estaría feliz de ver lo que hoy estoy logrando”.

“ME CONSIDERO UNA BRUJA BLANCA”

Haciendo referencia a su tema musical, Mariana Seoane asegura que siempre ha sido una bruja, pero blanca.

“Yo si me considero una bruja, una bruja blanca, soy una mujer manifestadora, una mujer que está conectada con los cuatro elementos y debo mencionar a mi mamá que también, que era una gran bruja, una mujer que veía a alguien y sabía perfectamente cómo era y creo que me lo transmitió”.

Tal como lo dice su nuevo tema, Mariana asegura que de poder echar a un caldero cosas del pasado, esto sería lo que haría: “Quizá actitudes erróneas que tuve, momentos de ira que no me llevaron a nada bueno, engancharme en cosas que no valen la pena, sobre todo, y también autosabotearme, porque cuando uno entra en depresión, a veces no sale de la cama o te pones a tomar más, entonces ese tipo de cosas son las que pediría desaparecer, aunque todo siempre es una enseñanza”.

Mariana Seoane asegura no estar cerrada al amor y tiene muy claro quien le mandará a la persona indicada.

“Claro que aún confío en el amor, mi mamá me lo va a mandar, en ese sentido más que mala suerte, creo que no ha llegado la persona correcta, pero todos los que han pasado por mi vida me han dejado una gran enseñanza, y me han amado mucho y he amado mucho, así que tampoco puedo quejarme, me encanta mi libertad, quizá ya llegará alguien que no me tenga miedo, que diga: ‘Oye, tiene personalidad fuerte, pero ella es un buen ser humano’”.

Aunque el año no inició personalmente de la mejor manera, Mariana hace un recuento y asegura que aún con los golpes que le dio la vida es una mujer agradecida.