Murió Abraham Isaac Quintanilla Jr. a los 86 años, el padre de Selena Quintanilla

Descanse en paz.

Diciembre 13, 2025 
MrPepe Rivero
Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena.

El señor Abraham Isaac Quintanilla Jr., el padre de la icónica Selena Quintanilla, murió a los 86 años.

Fue su hijo AB Quintanilla quien compartió la noticia en sus redes sociales.

“Con gran dolor les hago saber que mi papá murió hoy”.

Por ahora, las causas de la muerte no han sido aclaradas.

El señor Abraham fue una figura clave en el éxito de sus hijos, y en la ficción fue interpretado por Edward James Olmos (en ‘Selena’, 1997), Ricardo Chavira (en ‘Selena: La serie’, 2020-2021) y Jorge Zárate (en ‘El Secreto de Selena’, 2018).

Descanse en paz.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
